Коронавирус
Lenta.ruПутин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства.
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с чего всё началось
«Разработать совместно с Банком России программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования», — сообщается 3 апреля на сайте Кремля.Фонтанка.Рувчера в 03:42
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Финансы
Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам
На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Общество
В Москве разрешили работу магазинов оптики в период ограничений
Приостановка работы из-за ограничительных мер по коронавирусу в Москве не распространяется на магазины оптики и медицинского оборудования.
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Происшествия
Выросло количество жертв взрыва в Орехово-Зуеве
Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехово-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Происшествия
В Рязанской области мужчина застрелил пять человек
Общество
Беременная невеста Бориса Джонсона сообщила о симптомах коронавируса
Беременная невеста британского премьер-министра Бориса Джонсона Керри Саймондс сообщила, что находится на самоизоляции уже неделю с симптомами коронавирусной инфекции.
Энергетика
Трамп назвал основу экономического благосостояния России
Президент США Дональд Трамп назвал основу экономического благосостояния России. Его слова передает «Интерфакс».
Общество
Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до 30 апреля
Сроки режима самоизоляции в Новосибирской области продолжительнее, чем в соседних Омской области, Забайкалье и Хакасии, где карантин продлили до 12 апреля.
Футбол
Зозуля приобрел оборудование для больницы в Альбасете
Украинский форвард Роман Зозуля подарил оборудование для больницы в Альбасете. Об этом сообщает Radio Marca Albacete.
Общество
Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет
Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
Здоровье
Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор
По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.
Музыка
Группа IOWA выступит с онлайн-концертом
5 апреля группа IOWA планирует дать бесплатный онлайн-концерт. Он состоится в прямом эфире видеоплатформы Premier.
Общество
Правительство утвердило правила поведения при режиме ЧС
Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству вводить режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
Общество
Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
Экономика
В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля
В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Общество
Власти Хакасии разрешили гулять с детьми в условиях самоизоляции
Правительство Хакасии разрешило гулять с детьми в условиях режима самоизоляции, действующему в регионе с 1 апреля.
Политика
В Кремле назвали главное условие сокращения режима нерабочих дней
Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы главы РФ – назвал главное условие сокращения режима нерабочих дней в России.
Гаджеты
Стало известно, как Apple назовет свой бюджетный iPhone
Похоже, iPhone 9 мы все же не увидим - инсайдеры сообщают, что новая бюджетная модель "яблочного" гаджета будет носить название iPhone SE (2020).
Армия и оружие
ЛНР заявляет о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Происшествия
Крупный бизнесмен погиб в результате падения из окна в центре Москвы
Крупный российский бизнесмен Евгений Самусенко погиб в результате падения из окна в центре Москвы.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот
Певица показала в инстаграм свой округлившейся живот, и судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные
В Call of Duty: Modern Warfare на выходные откроется бесплатный доступ к «королевской битве» Call of Duty: Warzone.
Общество
Мэр Саянска под личную ответственность возобновил работу сферы услуг
Мэр Саянска Олег Боровский под личную ответственность подписал постановление о режиме работы торговли, сферы услуг и общепита с 6 по 30 апреля.
Общество
Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса
"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
Общество
Глава Красноярского края обратился к жителям региона
Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Шоу-бизнес
У Селены Гомес диагностировали биполярное расстройство
Американская актриса и певица Селена Гомес рассказала, что ей диагностировали биполярное расстройство.