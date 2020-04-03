с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства.

Происшествия Выросло количество жертв взрыва в Орехово-Зуеве Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехово-Зуева днем в субботу, 4 апреля.

Общество Беременная невеста Бориса Джонсона сообщила о симптомах коронавируса Беременная невеста британского премьер-министра Бориса Джонсона Керри Саймондс сообщила, что находится на самоизоляции уже неделю с симптомами коронавирусной инфекции.

Футбол Зозуля приобрел оборудование для больницы в Альбасете Украинский форвард Роман Зозуля подарил оборудование для больницы в Альбасете. Об этом сообщает Radio Marca Albacete.

Общество Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Здоровье Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.

Музыка Группа IOWA выступит с онлайн-концертом 5 апреля группа IOWA планирует дать бесплатный онлайн-концерт. Он состоится в прямом эфире видеоплатформы Premier.

Общество Правительство утвердило правила поведения при режиме ЧС Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству вводить режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

Экономика В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.

Экономика Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.

Гаджеты Стало известно, как Apple назовет свой бюджетный iPhone Похоже, iPhone 9 мы все же не увидим - инсайдеры сообщают, что новая бюджетная модель "яблочного" гаджета будет носить название iPhone SE (2020).

Армия и оружие ЛНР заявляет о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Общество Мэр Саянска под личную ответственность возобновил работу сферы услуг Мэр Саянска Олег Боровский под личную ответственность подписал постановление о режиме работы торговли, сферы услуг и общепита с 6 по 30 апреля.

Общество Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса "Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.

Общество Глава Красноярского края обратился к жителям региона Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.