Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПутин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства.
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с чего всё началось
«Разработать совместно с Банком России программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования», — сообщается
 3 апреля на сайте Кремля.
Фонтанка.Рувчера в 03:42

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Путин поручил снизить расходы заемщиков по ипотеке

РБКвчера в 05:30

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Lenta.ruвчера в 03:10

Путин поручил сделать ипотеку дешевле

Телеканал 360°вчера в 03:43

Путин поручил ЦБ к 1 мая представить предложения по повышению доступности ипотеки

ТАССвчера в 03:35

Путин поручил разработать программу по развитию строительства жилья и ипотеки

Интерфаксвчера в 04:02

Путин рекомендовал ЦБ проанализировать расходы заемщиков по ипотеке

Известиявчера в 03:07

Путин поручил решить вопрос программ профподготовки для строительства

РИА Новостивчера в 03:23
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Финансы

Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам

На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Forbes 12:12
Общество

В Москве разрешили работу магазинов оптики в период ограничений

Приостановка работы из-за ограничительных мер по коронавирусу в Москве не распространяется на магазины оптики и медицинского оборудования.
РБК 15:02
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК 17:19
Происшествия

Выросло количество жертв взрыва в Орехово-Зуеве

Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехово-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Вести.Ru 14:51
Происшествия

В Рязанской области мужчина застрелил пять человек

Российская газета 20:14
Общество

Беременная невеста Бориса Джонсона сообщила о симптомах коронавируса

Беременная невеста британского премьер-министра Бориса Джонсона Керри Саймондс сообщила, что находится на самоизоляции уже неделю с симптомами коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 16:41
Энергетика

Трамп назвал основу экономического благосостояния России

Президент США Дональд Трамп назвал основу экономического благосостояния России. Его слова передает «Интерфакс».
Lenta.ru 20:34
Общество

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до 30 апреля

Сроки режима самоизоляции в Новосибирской области продолжительнее, чем в соседних Омской области, Забайкалье и Хакасии, где карантин продлили до 12 апреля.
Новосибирские новости 06:41
Футбол

Зозуля приобрел оборудование для больницы в Альбасете

Украинский форвард Роман Зозуля подарил оборудование для больницы в Альбасете. Об этом сообщает Radio Marca Albacete.
Спорт-Экспресс 16:20
Общество

Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет

Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
DP.RU 03:53
Здоровье

Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор

По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.
Lenta.ru вчера в 10:49
Музыка

Группа IOWA выступит с онлайн-концертом

5 апреля группа IOWA планирует дать бесплатный онлайн-концерт. Он состоится в прямом эфире видеоплатформы Premier.
КМВ Новости 10:33
Общество

Правительство утвердило правила поведения при режиме ЧС

Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству вводить режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
Эхо Москвы вчера в 11:21
Общество

Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке

Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
RuNews24.ru 07:27
Экономика

В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Профиль вчера в 09:07
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Общество

Власти Хакасии разрешили гулять с детьми в условиях самоизоляции

Правительство Хакасии разрешило гулять с детьми в условиях режима самоизоляции, действующему в регионе с 1 апреля.
ТАСС 10:46
Общество

Ученые оценили, могут ли комары быть переносчиками коронавируса

РИА Новости 19:04
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости 16:24
Политика

В Кремле назвали главное условие сокращения режима нерабочих дней

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы главы РФ – назвал главное условие сокращения режима нерабочих дней в России.
Expert.ru вчера в 07:00
Гаджеты

Стало известно, как Apple назовет свой бюджетный iPhone

Похоже, iPhone 9 мы все же не увидим - инсайдеры сообщают, что новая бюджетная модель "яблочного" гаджета будет носить название iPhone SE (2020).
Газета.Ru вчера в 06:23
Армия и оружие

ЛНР заявляет о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ

Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 00:31
Происшествия

Крупный бизнесмен погиб в результате падения из окна в центре Москвы

Крупный российский бизнесмен Евгений Самусенко погиб в результате падения из окна в центре Москвы.
Известия 20:31
Шоу-бизнес

Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот

Певица показала в инстаграм свой округлившейся живот, и судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Popcake 16:44
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные

В Call of Duty: Modern Warfare на выходные откроется бесплатный доступ к «королевской битве» Call of Duty: Warzone.
The GEEK вчера в 11:38
Общество

Мэр Саянска под личную ответственность возобновил работу сферы услуг

Мэр Саянска Олег Боровский под личную ответственность подписал постановление о режиме работы торговли, сферы услуг и общепита с 6 по 30 апреля.
Байкал24 вчера в 11:36
Общество

Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса

"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
РИА Новости 13:57
Общество

Глава Красноярского края обратился к жителям региона

Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
7 канал Красноярск 08:33
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Шоу-бизнес

У Селены Гомес диагностировали биполярное расстройство

Американская актриса и певица Селена Гомес рассказала, что ей диагностировали биполярное расстройство.
Peterburg2.ru 08:54
Как работают Яндекс.Новости?
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