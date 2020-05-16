Коронавирус
REGNUMПутин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. Об этом говорится в утверждённом перечне поручений, опубликованном 15 мая на сайте Кремля.
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«Предусмотреть возможность оформления заявления на получение указанной выплаты через единый портал государственных услуг или через отделение Пенсионного фонда РФ», — говорится в перечне поручений, опубликованном 15 мая на сайте Кремля.Известиявчера в 15:04
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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