Коронавирус
REGNUMПутин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. Об этом говорится в утверждённом перечне поручений, опубликованном 15 мая на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Правительству России совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов России обеспечить... мониторинг осуществления федеральной доплаты к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также координацию деятельности субъектов Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в перечне поручений Путина, опубликованном на сайте Кремля.RT на русском15:09
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 22:05, Ашберн
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В окружении полузащитника «Бетиса» Набиля Фекира прокомментировали слухи в СМИ, что футболист планирует перебраться в более топовый клуб.
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Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
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Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
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Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом».
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Два года назад «Динамо» обыграло БАТЭ в финале Кубка Беларуси со счетом 3:2 и завоевало трофей.БАТЭ в непростой полуфинальной дуэли отпраздновал победу над «Славией».
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США начинают поставки нефти в Белоруссию, первый танкер с 80 тыс. тонн сырья прибудет в литовскую Клайпеду в начале июня, сообщил пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
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Подсчитаны возросшие доходы российских звезд в ходе карантина
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