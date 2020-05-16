Коронавирус

REGNUMREGNUMПутин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. Об этом говорится в утверждённом перечне поручений, опубликованном 15 мая на сайте Кремля.
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Путин поручил сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

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Путин поручил продлить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

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Китай ответил на санкции США, введенные против компании Huawei, сообщает ToDay News Ufa.
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К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка.
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Общество

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Общество

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Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
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Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
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Политика

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) понадеялось, что Россия присоединится к проекту по добыче ресурсов на Луне.
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Главврач больницы в Коммунарке оценил состояние пациентов

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В Краснодарском крае выздоровели 1139 человек с диагнозом коронавирус

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Общество

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За последние сутки в России зафиксировали 9200 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
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Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина высказался о возможном возобновлении сезона.
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Общество

Италия откроет границы с 3 июня

Власти Италии снимут ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня. Об этом сообщается на сайте правительства страны в субботу, 16 мая.
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Общество

Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки

Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
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В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
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