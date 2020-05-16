Коронавирус
REGNUMПутин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. Об этом говорится в утверждённом перечне поручений, опубликованном 15 мая на сайте Кремля.
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Общество
«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» заработают 15 мая
Арендатор.ру вчера в 08:00
Политика
NASA отозвало приглашение делегации из России под давлением сенаторов
NASA приглашало делегацию «Роскосмоса» к себе для обсуждения широкого круга вопросов, однако приглашение было отозвано под давлением сенаторов, сообщил замгендиректора российской госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
RT на русском 04:13
Общество
На Apple и Cisco может наложить санкции Китай
Китай ответил на санкции США, введенные против компании Huawei, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 14:58
Экономика
Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России
К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка.
Lenta.ru вчера в 20:09
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 14 мая в 07:42
Общество
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»
РИА Новости вчера в 08:47
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Общество
В России выявили 9200 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 9200 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Шоу-бизнес
3-летний сын Ксении Собчак спел песню «Калинка»
Ксения Собчак и Максим Виторган Сегодня Ксения Собчак опубликовала в своем в микроблоге в Instagram видео, как 3-летний Платон трогательно исполняет наизусть народную песню "Калинка".
Вокруг ТВ вчера в 10:24
Гаджеты
Грядущие флагманы Huawei P50 и Huawei Mate 40 уже тестируют
Известный исайдер Эван Блэсс (Evan Blass), известный под ником @evleaks, опубликовал на своей страничке в Twitter информацию о том, что компания Huawei уже начала тестирование смартфонов Huawei P50 и Huawei Mate 40.
iXBT.com 00:31
Политика
Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Политика
США понадеялись на участие России в освоении ресурсов Луны
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) понадеялось, что Россия присоединится к проекту по добыче ресурсов на Луне.
Lenta.ru 00:56
Общество
Главврач больницы в Коммунарке оценил состояние пациентов
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что на лечении в медучреждении находятся 272 пациента, из них 9% — в крайне тяжёлом состоянии.
RT на русском 03:41
Здоровье
В Краснодарском крае выздоровели 1139 человек с диагнозом коронавирус
1139 пациентов выписаны с выздоровлением, в том числе 160 человек за последние сутки. 32 пациента находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.
Администрация Краснодарского края 04:03
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM вчера в 01:21
Здоровье
В Минздраве объяснили, как ведется статистика умерших от коронавируса
Главный внештатный патологоанатом министерства здравоохранения России Георгий Франк рассказал в комментарии телеканалу «Звезда», как ведутся подсчеты жертв COVID-19.
Live24 03:57
Общество
Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о смягчении карантина
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о поэтапном смягчении карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 02:16
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировали 9200 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
Lenta.ru 03:52
Футбол
Серию А могут доиграть в формате плей-офф
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина высказался о возможном возобновлении сезона.
Советский спорт 03:49
Общество
105 человек заразились коронавирусом в Свердловской области
Общее число инфицирований коронавирусом на 16 мая в Свердловской области достигло 2571 человек, из них 704 выздоровели, в том числе 78 за сутки.
Kursk.com 04:02
Здоровье
В Ульяновской области нашли ещё 79 человек с коронавирусом
За последние сутки в Ульяновской области подтверждено 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
АиФ Ульяновск вчера в 14:29
Общество
В Греции открывают пляжи после двух месяцев ограничений
Открытие пляжей после двухмесячных ограничений на фоне пандемии COVID-19 запланировано в Греции с 16 мая, 15 мая сообщил журналистам официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас.
ИА Красная Весна вчера в 20:37
Общество
Преподаватель МГУ уволится на фоне публикаций о домогательствах в вузе
8 мая журнал DOXA опубликовал свидетельства нескольких студенток филологического факультета МГУ о домогательствах со стороны преподавателей.
Коммерсантъ 14 мая в 20:15
Футбол
Джорджио Кьеллини: «Алкоголь был слабым местом Артуро Видаля»
Иногда Видаль приходил с большим количеством алкоголя в крови, — приводит слова Кьеллини La Repubblica.
Матч ТВ вчера в 19:03
Общество
Италия откроет границы с 3 июня
Власти Италии снимут ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня. Об этом сообщается на сайте правительства страны в субботу, 16 мая.
Известия 03:59
Общество
Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки
Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета 14 мая в 22:07