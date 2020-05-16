Коронавирус

REGNUMREGNUMПутин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. Об этом говорится в утверждённом перечне поручений, опубликованном 15 мая на сайте Кремля.
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Путин поручил сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

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Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полке – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отреагировал на конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
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2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

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Трамп заявил о создании в США «супер-пупер-ракеты»

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Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем

Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
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В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

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Украина обновила санкционный список против российских организаций

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В России начались продажи Bentley Continental GT V8

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