Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. Об этом говорится в утверждённом перечне поручений, опубликованном 15 мая на сайте Кремля.

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

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