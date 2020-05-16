Коронавирус
REGNUMПутин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. Об этом говорится в утверждённом перечне поручений, опубликованном 15 мая на сайте Кремля.
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Армия и оружие
NI: Иран преуспел в модернизации старых советских танков
Российская газета вчера в 06:20
Общество
Кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом
Правительство уточнило правила стимулирующих выплат медицинскому персоналу и работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты.
Российская газета 09:45
Фигурное катание
Медведева объяснила переход от Тутберидзе к Орсеру
Metaratings 08:54
Общество
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Чиновник пояснил, что при любой бесплатной раздаче возникает некий тёмный рынок, и это «не выход из положения».
Говорит Москва 06:00
Общество
Для отслеживания нарушителей самоизоляции в Подмосковье используют аэростат
Высотный видеокомплекс на базе аэростата применен в Московской области для отслеживания нарушителей режима самоизоляции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
Газета.Ru 09:30
Общество
СК проверит данные о невыплате медикам в ряде регионов
Следователи проверяют сообщения о невыплате надбавок медикам, работающим с зараженными коронавирусом, в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской областях, на Кубани, в Кабардино-Балкарии и других регионах, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:42
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»
Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полке – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
Шоу-бизнес
Иван Ургант трогательно поздравил свою дочь Нину с 12-летием
Сегодня старшей дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет.
Вокруг ТВ вчера в 07:28
Фигурное катание
Глава ФФККР высказался о конфликте Тарасовой и Родниной
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отреагировал на конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
RT на русском 02:37
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
«Локомотив» объявил об отставке с поста главного тренера Юрия Семина.
Vprognoze.ru 14 мая в 11:38
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 13 мая в 10:41
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин.
РИА Новости вчера в 18:34
Общество
Сооснователь Qiwi Солонин предоставил Дурову кредит на $17 млн
Один из основателей группы Qiwi Сергей Солонин решил переоформить в кредит свои инвестиции в блокчейн-проект Павла Дурова TON.
Ведомости 06:29
Общество
Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе
Преподаватель филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Князев уволился из учебного заведения после публикаций жалоб студенток о домогательствах.
ФАН вчера в 04:42
Политика
Лавров заявил, что прежней свободы после пандемии не будет
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о том, что полного возвращения к прежней нормальной жизни после завершения пандемии коронавируса уже не будет.
Петрозаводск говорит вчера в 12:08
Политика
Трамп заявил о создании в США «супер-пупер-ракеты»
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране идет работа над новой сверхмощной ракетой, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:16
Здоровье
Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем
Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
Вести.Ru 05:40
Политика
США допустили размещение ядерных ракет в Польше
Lenta.ru 07:05
Общество
Актрису Агату Муцениеце задержали в Москве за нарушение режима самоизоляции
Полиция задержала в Москве за нарушение режима самоизоляции актрису Агату Муцениеце и еще двух человек на акции протеста против строительства в Березовой аллее.
ТАСС 10:01
Общество
В Севастополе отменяют режим самоизоляции с 18 мая
В Севастополе отменяют режим всеобщей самоизоляции.
Независимое телевидение Севастополя 09:55
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
Общество
Минтранс ожидает восстановления железнодорожных перевозок к осени
Железнодорожные пассажирские перевозки планируется открыть к осени, если не будет второй волны эпидемии коронавируса.
Клопс 10:03
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в штате Невада
На территории американского штата Невада произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
Газета.Ru вчера в 07:38
Здоровье
Число случаев COVID-19 в Саратовской области превысило 1,4 тысячи
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Саратовской области превысило 1,4 тысячи, за сутки зарегистрировали 96 новых случаев, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 14 мая в 02:17
Авто
В России начались продажи Bentley Continental GT V8
Компания Bentley начала продажи в России «младшей» версии купе Bentley Continental GT с двигателем V8.
Автоновости дня вчера в 04:28