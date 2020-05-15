с чего всё началось

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. Об этом говорится в утверждённом перечне поручений, опубликованном 15 мая на сайте Кремля.

Здоровье Химик оценила эффективность американского препарата против COVID-19 Производимый в США препарат "Ремдесивир" (Remdesivir) играет важную роль в борьбе с коронавирусом, но вряд ли станет универсальным решением, заявила РИА Новости известный химик и избранный президент Международного общества исследований в области антивирусных препаратов (ISAR) Кэтрин Селей-Радтке. 1

Политика Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты» Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США. 238

Космос Российские ученые нашли, где в космосе рождаются нейтрино Российские ученые из ФИАНа, МФТИ и ИЯИ РАН сравнили данные, полученные на нейтринном телескопе IceCube в Антарктиде, с радиоастрономическими наблюдениями квазаров — активных ядер далеких галактик, и нашли связь между рождением космических нейтрино и вспышками квазаров. 6

Политика МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений. 505

Происшествия Беременная школьница из Красноярского края рассказала об изнасиловании Беременная 13-летняя школьница из Красноярского края заявила, что стала жертвой изнасилования.

Армия и оружие Эксперт рассказал, что спутники Илона Маска имеют военный потенциал Спутники Starlink компании Илона Маска SpaceX могут быть использованы в военных целях, несмотря на то, что их используют для раздачи скоростного интернета.

Космос Члены экипажа Crew Dragon ушли на предполетный карантин Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен в рамках подготовки к запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) начали в среду предполетный карантин. 16

Кино Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова «11 мая 2020 г. на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте Союза кинематографистов России. 89

Наука «Кризис будет намного глубже, чем в 2009 году» Почему «коронавирусный» кризис на самом деле системный, как теперешний провал может помочь выйти из многолетней стагнации, почему рост цен на нефть нас уже не радует, в чем заключается недостаток многих мер господдержки и какой будет наша «новая реальность» по мнению академиков РАН, читайте в материале Indicator.Ru. 3

Общество Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке» Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом. 723

Общество Минздрав Кузбасса прокомментировал жалобы медиков об отсутствии выплат Ранее сотрудники станции скорой помощи в Кемеровской области записали обращение к президенту и губернатору региона о том, что не получили обещанные выплаты. 47

Общество В Греции открывают пляжи после двух месяцев ограничений Открытие пляжей после двухмесячных ограничений на фоне пандемии COVID-19 запланировано в Греции с 16 мая, 15 мая сообщил журналистам официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас.

Политика В NASA скорректировали позицию относительно участия России в лунном проекте Напомним, в начале мая агентство Reuters сообщало, что документ станет отправной точкой для создания вокруг будущих баз на Луне «зон безопасности», которые «предотвратят вмешательство со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости» при реализации проекта по добыче ресурсов. 1

Технологии Немезиса в ремейке Resident Evil 3 изменили для связи с Resident Evil 4 По словам разработчиков, изменения в умениях Немезиса реализовали для выстраивания более чёткой связи с Лас-Плагас в Resident Evil 4. Вдобавок разработчики хотели, чтобы Немезис и Мистер Икс в ремейках больше отличались друг от друга — Немезиса хотели сделать куда более серьёзным противником. 1

Экономика Экономика Германии вошла в рецессию Экономика Германии вошла в рецессию, пережив в I квартале максимальный спад со времен мирового финансового кризиса.

Общество Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок медикам Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые задействованы в оказании помощи пациентам с COVID-19. 63

Общество Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 824

Технологии Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя. 47

Здоровье Макрон выслушал гневные тирады медсестер при посещении госпиталя Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден выслушать в пятницу во время посещения в Париже госпиталя Питье-Сальпетрьер резкую критику двух медсестер из-за отношения государства к здравоохранению, сообщил телеканал BFMTV.

Футбол Левандовски назвал топ-5 лучших нападающих в мировом футболе Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оценил игру форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, а также составил топ-5 лучших нападающих в мировом футболе.

Энергетика «Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома». 868

Авто Появились изображения нового кросс-купе Volkswagen Tiguan X Недавно в Сети появились новые снимки купеобразной вариации популярного немецкого кроссовера, благодаря чему дизайнеры смогли представить, как будет выглядеть серийная версия.