Коронавирус
РБКПутин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщается на сайте Кремля. Кабмин и главы российских субъектов должны предоставить доклад до 20 мая.
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с чего всё началось
«Правительству России совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов России обеспечить... мониторинг осуществления федеральной доплаты к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также координацию деятельности субъектов Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в перечне поручений Путина, опубликованном на сайте Кремля.RT на русском15:09
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Корейская группа BTS анонсировала летний онлайн-концерт
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Почему «коронавирусный» кризис на самом деле системный, как теперешний провал может помочь выйти из многолетней стагнации, почему рост цен на нефть нас уже не радует, в чем заключается недостаток многих мер господдержки и какой будет наша «новая реальность» по мнению академиков РАН, читайте в материале Indicator.Ru.
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Еще одним источником распространения коронавируса оказался кишечник
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Epic Games представила Unreal Engine 5 на PlayStation 5
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Полиция и Росгвардия пресекли сход мигрантов около рынка «Фуд-Сити»
В московской Коммунарке возле оптового рынка "Фуд-Сити" десятки торговцев-мигрантов устроили акцию протеста - они были недовольны тем, что им якобы повысили арендную плату на торговые места.
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На Кубани судью лишили полномочий за нецензурный тост на видео
Российская газета 09:42
Общество
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин дал новые поручение правительству и региональным властям в связи с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:27
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Nioh 2 разошлась тиражом более миллиона копий
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В северо-западной части Гавайских островов ученые обнаружили крупнейший в мире вулкан.
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В Черногории освободили епископа Иоанникия и других священников СПЦ
Как сообщало ИА REGNUM, полиция Черногории в ночь на 13 мая задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и других священников Сербской православной церкви на 72 часа за проведение собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского.
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Появились скриншоты ремастера первой Mafia
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Несладкая жизнь: COVID-19 может вызвать отсроченный диабет
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Samsung представила уникальный квантовый смартфон Galaxy A Quantum
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