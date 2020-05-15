с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщается на сайте Кремля. Кабмин и главы российских субъектов должны предоставить доклад до 20 мая.

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

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