Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
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Путин поручил сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

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Путин поручил увеличить объем тестирования населения на коронавирус

Известиявчера в 14:46

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

РБКвчера в 17:41

Путин утвердил новый список поручений в связи с коронавирусом

Вести.Ruвчера в 15:24

Путин поручил обеспечить наращивание объемов тестирования населения на коронавирус

ТАССвчера в 15:06

Путин поручил продлить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

Интерфакс - Россиявчера в 15:03

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

РИА Новостивчера в 21:18
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
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