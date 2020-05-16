Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

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