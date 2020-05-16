Коронавирус
РИА НовостиПутин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
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Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 07:13
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
Власти Ленобласти решили приостановить работу открывшегося 15 мая ТЦ «Мега Парнас»
Власти Ленинградской области приняли решение о временном закрытии торгового центра "Мега Парнас", который 15 мая возобновил работу в связи с ослаблением режима ограничений по коронавирусу.
ТАСС 13:47
Политика
Путин объяснил наличие уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что без фундаментальной науки и инженерных кадров у РФ не было бы высокотехнологичных видов оружия, которых нет ни у одной страны мира.
РИА Новости 05:58
Политика
Поклонская призвала не делать прогнозов насчет распада Украины
РИА Новости 12:31
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Хоккей
СКА подтвердил обмен Плотникова на Руденкова из «Амура»
РИА Новости 09:19
Общество
В Московской области нарушителей режима увидят с высоты
Сотрудники Росгвардии применили в Подмосковье аэростат для поиска нарушителей режима самоизоляции.
BFM.ru 11:50
Здоровье
Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем
Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
Вести.Ru 05:40
Политика
Украинская националистка увидела российскую угрозу в йогурте
Как рассказала националистка, ее дочь увидела в одном из магазинов творожный десерт "Машенька" и йогурт "Агуша".
РИА Новости 11:28
Общество
Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром
Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила уровень смертности от коронавируса в России с остальным миром.
Lenta.ru 14:18
Футбол
В УЕФА готовы к сокращению городов, которые примут Евро-2020
Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что в его организации будут готовы провести чемпионат Европы в меньшем количестве городов, чем было запланировано изначально.
RT на русском 12:05
Общество
Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться
На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ.
BFM.ru вчера в 13:50
Политика
Украина расширила санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
Путешествия
Турция планирует в июне начать принимать иностранных туристов
Турция планирует начать принимать иностранных туристов с середины июня, первыми ожидаются гости из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.
РИА Новости 12:34
Кино
Лука Гуаданьино снимет ремейк «Лица со шрамом»
Discover24 вчера в 05:56
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 92 новых случая заболевания коронавирусом
Коронавирус подтвержден еще у 92 человек в Краснодарском крае. Больше всего заболевших в Краснодаре – 35 человек.
ЮГ Times 04:30
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
Политика
Спикер Рады назвал условия для возвращения Крыма Украине
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что Киеву нельзя снимать вопрос возвращения Крыма и Донбасса.
Московский Комсомолец 14:22
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру 14 мая в 13:05
Технологии
Microsoft обновила системные требования для Windows 10 May 2020 Update
Обновление Windows 10 May 2020 Update, известное также как Windows 10 (2004), станет доступно потребителям в конце этого месяца.
3DNews 14 мая в 05:26
Общество
Минтранс РФ: социальная дистанция вызовет рост цен на авиабилеты
Соблюдение социальной дистанции при рассадке людей в самолете приведет к удорожанию билетов и нерентабельности авиаперевозок, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, 16 мая сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 08:45
Гаджеты
AMD назвала возможный ассортимент Ryzen 4000 семейства Renoir
В интернете опубликовали информацию о намерении AMD выпустить настольные версии для мобильных процессоров из линейки Renoir.
Дни24 04:17