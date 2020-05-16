Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Общество Прокуратура проверяет сообщения о нарушении прав медиков в Армавире В Краснодарском крае прокуратура начала проверку сообщений о том, что в Армавире нарушаются права медработников при начислении федеральных стимулирующих выплат. 1

Транспорт Мост через Зею в Благовещенске могут закрыть в любой момент При появлении минимальных рисков для жизни и здоровья граждан мост через реку Зея будет полностью закрыт для движения в любой момент, начиная с сегодняшнего дня, — сообщили в мэрии Благовещенска. 3

Политика Украина обновила санкционный список против российских организаций Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции. 1K

Кино Фильм «Судная ночь 5» снят с проката Киностудия Universal Pictures приняла решение снять с проката триллер "Судная ночь 5", который планировалось представить зрителям 10 июля 2020 года.

Общество Власти Москвы рассказали о сроках ограничений из-за коронавируса До 21-22 мая рано говорить о новом смягчении ограничений в связи с коронавирусом в Москве, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы". 347

Общество Италия намерена открыть границы 3 июня Власти Италии сообщили о планах разрешить въезд в страну и выезд из нее с 3 июня. 57

Футбол Слуцкий возмущён тем, как «Локомотив» расстался с Сёминым Рулевой казанского «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на решение руководства столичного «Локомотива» не продлевать трудовое соглашение с главным тренером команды Юрием Сёминым.

Общество «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» эвакуировали В субботу, 16 мая, в пригородах Петербурга эвакуировали только что открытые после частичного снятия ограничений торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко». 361

Общество В Москве выявили более 70 тысяч нарушений самоизоляции за весь период Более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции выявило приложение "Социальный мониторинг" и другие технологии мониторинга за весь период, рассказал в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. 65

Транспорт Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили. 95

Общество В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов. 364

Общество Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года, а внутренние перевозки могут начнут постепенно восстанавливаться уже в середине июня. 43

Фигурное катание Тарасова назвала Роднину законченной дурой Роднина ранее назвала Тарасову человеком со слетевшими мозгами.

Общество В Тульской области выявили еще 101 случай коронавируса По данным на 16 мая, в Тульской области выявлен 101 случай COVID-19. Общее число зараженных составляет уже 2364.

Энергетика Премьер Армении рассказал о проблеме формирования рынка газа в ЕАЭС Существенная проблема в Евразийском экономическом союзе связана с формированием единого рынка газа, заявил в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян.