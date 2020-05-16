Коронавирус
РИА НовостиПутин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
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История киновселенной Marvel уместилась в 2 минуты
NewInform вчера в 14:07
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«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
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В Минздраве объяснили, как ведется статистика умерших от коронавируса
Главный внештатный патологоанатом министерства здравоохранения России Георгий Франк рассказал в комментарии телеканалу «Звезда», как ведутся подсчеты жертв COVID-19.
Live24 03:57
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Муцениеце подала на развод с Прилучным
Актирса подтвердила, что уже подала необходимые документы на расторжение брака с Прилучным.
Слово и Дело 02:44
Общество
Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета
В России уже в августе могут зарегистрировать вакцину от COVID-19.
Газета.Ru 05:15
Общество
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»
OAnews вчера в 14:00
Космос
Космический корабль Solar Orbiter пролетит сквозь хвост кометы ATLAS
«Если приборы Solar Orbiter обнаружат материал с кометы ATLAS, это будет первое предсказанное пересечение хвоста кометы с помощью активного космического корабля, имеющего соответствующие приборы для обнаружения кометного материала», - написали ученые в новой статье, исследующей эту возможность.
AstroNews.ru вчера в 06:04
Политика
Белоруссия получит первый танкер с американской нефтью в начале июня
Танкер с 80 тыс. тонн американской нефти отправится из США 17 мая, его прибытие в порт Клайпеды ожидается в начале июня.
ТАСС вчера в 09:14
Происшествия
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Происшествия
В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом
В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:01
Общество
В России за сутки выявлено 9200 заразившихся коронавирусом
В России за минувшие сутки зарегистрировано 9200 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 из 85 регионов, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:38
Космос
В России планируют разработать уборщика космического мусора
Предполагается, что масса буксира будет около 80 кг и при этом он сможет транспортировать спутники или космический мусор массой до 150 килограммов на высоты до 1500 километров.
РИА Новости 14 мая в 20:58
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
Здоровье
Названы риски осложнений при бессимптомном течении коронавируса
Главный невролог Пироговского центра, доктор медицинских наук Олег Виноградов в комментарии телеканалу «360» рассказал о рисках осложнений при бессимптомном течении коронавируса.
Live24 05:31
Игры
Появились скриншоты ремастера первой Mafia
The GEEK 13 мая в 12:09
Армия и оружие
Первый борт с российскими военными вылетел из Белграда в Россию
RT на русском 03:23
Общество
В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности.
REGNUM 14 мая в 15:06
Шоу-бизнес
Появилось новое фото со съемок «Аватара 2» с Кейт Уинслет
Продюсер Джон Ландау опубликовал в Instagram новое фото со съемок сиквелов «Аватара». Фотография сделана во время съемок в воде.
Культуромания 14 мая в 06:45
Политика
Турция разрешила въезд россиянам для лечения
Пересекать границу смогут граждане с отрицательным результатом теста на COVID-19.
BFM.ru 04:50
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
Игры
BioWare все-таки продолжит работу над перезапуском Anthem
Goroday.ru вчера в 17:48
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Общество
В России за сутки выявили 9200 новых случаев заболевания коронавирусом
Следом за Штатами по количеству подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом идет Россия.
Planet Today 04:24
Общество
В Москве выявили более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции
Более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции выявлено в Москве.
RT на русском 05:37
Шоу-бизнес
Иван Ургант нежно поздравил подросшую дочь Нину
Девочке исполняется 12 лет, и по этому поводу Иван опубликовал красивую фотографию именинницы, сопроводив её не менее красивыми и нежными, но очень лаконичными поздравлениями.
Bimru.ru вчера в 08:31
Общество
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54