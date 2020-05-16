Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Энергетика «Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу. 1,9K

Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 493

Космос Космический корабль Solar Orbiter пролетит сквозь хвост кометы ATLAS «Если приборы Solar Orbiter обнаружат материал с кометы ATLAS, это будет первое предсказанное пересечение хвоста кометы с помощью активного космического корабля, имеющего соответствующие приборы для обнаружения кометного материала», - написали ученые в новой статье, исследующей эту возможность. 1

Политика Белоруссия получит первый танкер с американской нефтью в начале июня Танкер с 80 тыс. тонн американской нефти отправится из США 17 мая, его прибытие в порт Клайпеды ожидается в начале июня.

Общество В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ. 3K

Происшествия В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале. 74

Общество В России за сутки выявлено 9200 заразившихся коронавирусом В России за минувшие сутки зарегистрировано 9200 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 из 85 регионов, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Космос В России планируют разработать уборщика космического мусора Предполагается, что масса буксира будет около 80 кг и при этом он сможет транспортировать спутники или космический мусор массой до 150 килограммов на высоты до 1500 километров. 10

Политика МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений. 934

Здоровье Названы риски осложнений при бессимптомном течении коронавируса Главный невролог Пироговского центра, доктор медицинских наук Олег Виноградов в комментарии телеканалу «360» рассказал о рисках осложнений при бессимптомном течении коронавируса.

Общество В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности. 339

Общество В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов. 260

Игры В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями. 851

Общество В России за сутки выявили 9200 новых случаев заболевания коронавирусом Следом за Штатами по количеству подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом идет Россия.