Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
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Путин поручил сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

Газета.Ru03:53

Путин поручил продлить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

Интерфакс - Россиявчера в 15:03

Путин поручил сохранить самоизоляцию для россиян старше 65 лет

ТК Звездавчера в 20:30

Путин утвердил новый список поручений в связи с коронавирусом

Вести.Ruвчера в 15:24

Путин поручил увеличить объем тестирования населения на коронавирус

Известиявчера в 15:12

Путин поручил обеспечить наращивание объемов тестирования населения на коронавирус

ТАССвчера в 15:06

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

РИА Новостивчера в 21:18
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Кино

История киновселенной Marvel уместилась в 2 минуты

NewInform вчера в 14:07
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
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Здоровье

В Минздраве объяснили, как ведется статистика умерших от коронавируса

Главный внештатный патологоанатом министерства здравоохранения России Георгий Франк рассказал в комментарии телеканалу «Звезда», как ведутся подсчеты жертв COVID-19.
Live24 03:57
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Шоу-бизнес

Муцениеце подала на развод с Прилучным

Актирса подтвердила, что уже подала необходимые документы на расторжение брака с Прилучным.
Слово и Дело 02:44
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Общество

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета

В России уже в августе могут зарегистрировать вакцину от COVID-19.
Газета.Ru 05:15
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Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»

OAnews вчера в 14:00
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Космос

Космический корабль Solar Orbiter пролетит сквозь хвост кометы ATLAS

«Если приборы Solar Orbiter обнаружат материал с кометы ATLAS, это будет первое предсказанное пересечение хвоста кометы с помощью активного космического корабля, имеющего соответствующие приборы для обнаружения кометного материала», - написали ученые в новой статье, исследующей эту возможность.
AstroNews.ru вчера в 06:04
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Политика

Белоруссия получит первый танкер с американской нефтью в начале июня

Танкер с 80 тыс. тонн американской нефти отправится из США 17 мая, его прибытие в порт Клайпеды ожидается в начале июня.
ТАСС вчера в 09:14
Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru вчера в 11:46
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Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
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Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
3K
Происшествия

В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом

В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:01
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Общество

В России за сутки выявлено 9200 заразившихся коронавирусом

В России за минувшие сутки зарегистрировано 9200 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 из 85 регионов, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:38
Космос

В России планируют разработать уборщика космического мусора

Предполагается, что масса буксира будет около 80 кг и при этом он сможет транспортировать спутники или космический мусор массой до 150 килограммов на высоты до 1500 километров.
РИА Новости 14 мая в 20:58
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
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Здоровье

Названы риски осложнений при бессимптомном течении коронавируса

Главный невролог Пироговского центра, доктор медицинских наук Олег Виноградов в комментарии телеканалу «360» рассказал о рисках осложнений при бессимптомном течении коронавируса.
Live24 05:31
Игры

Появились скриншоты ремастера первой Mafia

The GEEK 13 мая в 12:09
Армия и оружие

Первый борт с российскими военными вылетел из Белграда в Россию

RT на русском 03:23
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Общество

В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности.
REGNUM 14 мая в 15:06
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Шоу-бизнес

Появилось новое фото со съемок «Аватара 2» с Кейт Уинслет

Продюсер Джон Ландау опубликовал в Instagram новое фото со съемок сиквелов «Аватара». Фотография сделана во время съемок в воде.
Культуромания 14 мая в 06:45
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Политика

Турция разрешила въезд россиянам для лечения

Пересекать границу смогут граждане с отрицательным результатом теста на COVID-19.
BFM.ru 04:50
2
Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
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Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
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Игры

BioWare все-таки продолжит работу над перезапуском Anthem

Goroday.ru вчера в 17:48
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Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
1,7K
Общество

В России за сутки выявили 9200 новых случаев заболевания коронавирусом

Следом за Штатами по количеству подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом идет Россия.
Planet Today 04:24
Общество

В Москве выявили более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции

Более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции выявлено в Москве.
RT на русском 05:37
2
Шоу-бизнес

Иван Ургант нежно поздравил подросшую дочь Нину

Девочке исполняется 12 лет, и по этому поводу Иван опубликовал красивую фотографию именинницы, сопроводив её не менее красивыми и нежными, но очень лаконичными поздравлениями.
Bimru.ru вчера в 08:31
6
Общество

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
1,7K
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