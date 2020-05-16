Коронавирус

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Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
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Президент России Владимир Путин по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране утвердил
 поручения правительству и региональным властям, в частности, нарастить объемы тестирования населения на наличие коронавируса, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Дождьвчера в 16:23

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Путин поручил сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

Газета.Ru03:53

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

РИА Новостивчера в 21:18

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет

РЕН ТВвчера в 15:04

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

РБКвчера в 17:41

Путин утвердил новые поручения правительству и властям регионов в рамках борьбы с COVID-19

Дождьвчера в 16:23

Путин поручил продлить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

Интерфакс - Россиявчера в 15:03

Путин поручил сохранить самоизоляцию для россиян старше 65 лет

Lenta.ruвчера в 19:16
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Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс 17:20
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Общество

Власти Ленобласти решили приостановить работу открывшегося 15 мая ТЦ «Мега Парнас»

Власти Ленинградской области приняли решение о временном закрытии торгового центра "Мега Парнас", который 15 мая возобновил работу в связи с ослаблением режима ограничений по коронавирусу.
ТАСС 13:47
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Политика

Постпред США перепутал снимки гетто в Польше и депортации крымских татар

Вашингтон, 17 мая 2020, 00:53 — REGNUM Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор опубликовал на своей странице в Twitter фотографию из гетто в Польше, выдав её за снимок депортации крымских татар в 1944 году.
REGNUM 17:53
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Происшествия

Еще два пациента с коронавирусом скончались в Архангельской области

REGNUM вчера в 07:07
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Экономика

МВФ: экономика в 2021 году восстановится лишь частично

Мировая экономика в 2021 году восстановится только частично, даже если обстоятельства будут самыми благоприятными, заявила 15 мая директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Российская газета вчера в 16:16
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Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
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Технологии

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
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Общество

У больницы №122 на проспекте Культуры заметили очередь из 35 «скорых»

Вечером 16 мая у клинической больницы №122 имени Соколова на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге заметили очередь из карет «скорой помощи».
Gazeta.SPb 16:11
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Армия и оружие

В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков

Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Донецкий в Донбассе, погиб сотрудник Народной милиции, заявил в субботу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 16:52
Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 15:23
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Преуспевающий предприниматель и музыкант Эмин Агаларов официально сообщил, что разводится со второй женой, красавицей Аленой.
Bimru.ru 14 мая в 02:28
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Политика

Умер заразившийся коронавирусом бывший российский сенатор

Умер бывший член Совета Федерации и депутат Госдумы Виктор Шудегов.
Lenta.ru 16:41
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Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
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Авто

Tesla планирует обрушить цены на электрокары

Первоначально новая батарея будет применяться в выпускаемых в Китае моделях Tesla Model 3. Такой аккумулятор отличается невысокой ценой и долговечностью, а его использование, как ожидается, позволит сравнять стоимость электромобилей с ценой обычных машин с двигателем внутреннего сгорания.
Тарантас Ньюс вчера в 00:03
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Происшествия

В Ростовской области скончались трое пациентов с коронавирусом

Ростов-на-Дону, 16 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с подтверждённым SARS-CoV-2.
REGNUM 04:02
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Армия и оружие

Из Турции в Азербайджан экстрадирован опасный преступник - видео СГБ

Объявленный ранее в международный розыск гражданин Азербайджана задержан в городе Ван и доставлен в республику в результате поисковой операции, проведенной совместно Службой государственной безопасности АР (СГБ) и спецслужбами Турции, говорится в информации СГБ.
Sputnik Азербайджан 14:17
Наука

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
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Политика

Минфин США вновь попросил американский суд отклонить иск Дерипаски

Министерство финансов США попросило федеральный суд столичного округа Колумбия прекратить рассмотрение иска российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в порядке упрощенного судопроизводства.
ТАСС 15:23
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Экономика

ФРС не исключает нового обвала на финансовых рынках

Обвал на финансовых рынках может снова повториться, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США по финансовой стабильности (.pdf).
Коммерсантъ 12:02
1
Происшествия

Суд арестовал зампреда правительства Пензенской области Бурлакова

Ленинский районный суд Пензы в субботу, 16 мая, арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами.
Известия 09:24
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Происшествия

На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк

На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК вчера в 07:30
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Здоровье

Комментарии читателей Fox News: русские — безмозглые неряхи

FoxFunLol Путин хотя бы маску носит — и перчатки. ToothlessSwampOgre Небось, русские завезли себе китайских спецов по подсчету заболевших.
ИноСМИ 17:21
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
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Космос

Новая комета SWAN максимально приблизилась к Земле

Новая комета, которая носит название SWAN, приблизилась на минимальное расстояние к Земле.
Известия 13 мая в 22:47
13
Здоровье

Врач назвал самое опасное осложнение коронавирусной инфекции

Самым опасным из возможных осложнений новой коронавирусной инфекции является полиорганная недостаточность, заявил врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в интервью телеканалу "Звезда".
Газета.Ru 10:45
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Армия и оружие

«Супер-пупер-ракету» Трампа развенчал эксперт

Заявленная накануне президентом США Дональдом Трампом новая американская разработка "супер-пупер-ракеты" не представляет собой ничего нового или сенсационного.
Южный Федеральный вчера в 21:03
11
Политика

Экс-депутат Рады нашла угрозу в российских йогуртах

Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что йогурты с российскими названиями на этикетках представляют угрозу "подсознанию" украинских детей.
Газета.Ru 17:51
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Общество

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
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Игры

В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia

Игромания.ру 13 мая в 16:24
Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
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