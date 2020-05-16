Коронавирус
РИА НовостиПутин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране утвердил поручения правительству и региональным властям, в частности, нарастить объемы тестирования населения на наличие коронавируса, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.Дождьвчера в 16:23
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Коммерсантъ 04:55
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Первоначально новая батарея будет применяться в выпускаемых в Китае моделях Tesla Model 3. Такой аккумулятор отличается невысокой ценой и долговечностью, а его использование, как ожидается, позволит сравнять стоимость электромобилей с ценой обычных машин с двигателем внутреннего сгорания.
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Суд арестовал зампреда правительства Пензенской области Бурлакова
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На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк
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