Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом.

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет

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