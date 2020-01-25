Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
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Президент дал поручения кабмину и генпрокурору

Вести.Ru07:15

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал

ТАСС08:43

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Коммерсантъ08:11

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявок на маткапитал

РБК08:08

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Газета.Ru10:48

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

РИА Новости07:07

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений по маткапиталу

Российская газета07:03
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В комментариях к снимку Лиза написала: Пользователи не срезу узнали на снимке знаменитого актера и это не удивительно, ведь он был без очков и своей любимой шляпы, которая уже давно стала визитной карточкой артиста.
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В Турции число жертв землетрясения достигло 19 человек

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее страна может гордиться российским адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном, родившимся на эстонском острове Сааремаа.
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