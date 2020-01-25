с чего всё началось

Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Политика Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.

Происшествия Посольство России выразило сожаление в связи с «шпиономанией» в Японии В посольстве России выразили сожаление в связи с тем, что Япония присоединилась к «антироссийской шпиономании» на фоне появившейся в СМИ информации о якобы передаче секретной информации сотрудникам российского торгового представительства.

Политика Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.

Кино Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.

Политика Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.

Политика МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

Политика Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Происшествия В Оренбуржье при аварии с десятью машинами пострадали три человека Три человека пострадали в дорожной аварии в Оренбургской области, где столкнулись десять автомобилей, в том числе машина скорой помощи, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Здоровье Роспотребнадзор: больных новым коронавирусом в России не выявлено Меры безопасности помогли выявить более пятидесяти человек с признаками инфекционных заболеваний, в том числе шесть человек оказались больны респираторными инфекциями, пять – гриппом А, двое больных гриппом В, двое – парагриппом, еще один человек оказался болен сезонной коронавирусной инфекцией.

Фигурное катание Как Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы, оторвавшись на семь баллов от Анны Щербаковой и на восемь - от Александры Трусовой.

Теннис Даниил Медведев прошел в четвертый круг Australian Open Российский теннисист Даниил Медведев уверенно обыграл представителя Австралии Алексея Попырина в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего в Мемфисе.

Армия и оружие Эрдоган направил турецких военных для подготовки сил Сарраджа в Ливии Турция направляет инструкторов для подготовки сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Политика Владислав Сурков ушел с госслужбы, причиной стала Украина Чеснаков добавил, что после отдыха Сурков пообещал более подробно объяснить причины своего решения, а также сообщить о дальнейших планах в направлении политической деятельности.

Общество Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя Посольство РФ с китайской стороной прорабатывает вопрос организации выезда граждан РФ из провинции Хубэй и закрытого из-за коронавируса города Уханя, заявил РИА Новости в субботу пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.

Политика Минздрав к апрелю подготовит план новой системы оплаты труда медиков План новой системы оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения планируется предоставить уже в апреле текущего года, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

Кино Объявлены победители премии «Золотой орел» Клим Шипенко на церемонии вручения премий "Золотой орел" В категории "Лучшая женская роль в кино" победу одержала звезда "Дылды" Виктория Мирошниченко.