Общество
РИА НовостиПутин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал
Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
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Сократить сроки рассмотрения заявлений о распоряжении средствами материнского капитала поручил президент РФ Владимир Путин по итогам большой пресс-конференции.Российская газета07:03
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