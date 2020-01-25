Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Сократить сроки рассмотрения заявлений о распоряжении средствами материнского капитала поручил
 президент РФ Владимир Путин по итогам большой пресс-конференции.
Российская газета07:03

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Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Коммерсантъ08:11

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Lenta.ru07:57

Путин поручил снизить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Московский Комсомолец07:07

Президент дал поручения кабмину и генпрокурору

Вести.Ru07:15

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

РИА Новости07:07

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Газета.Ru07:16

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений по маткапиталу

Российская газета07:03
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Политика

Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову

Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
Ведомости 07:13
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru вчера в 09:39
Происшествия

Посольство России выразило сожаление в связи с «шпиономанией» в Японии

В посольстве России выразили сожаление в связи с тем, что Япония присоединилась к «антироссийской шпиономании» на фоне появившейся в СМИ информации о якобы передаче секретной информации сотрудникам российского торгового представительства.
RT на русском 08:50
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.
РБК вчера в 08:07
Общество

Канделаки оценила поведение главы Чувашии в скандале с пожарными

REGNUM вчера в 18:08
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в Сирии

Некоторые представители Пентагона нагнетают обстановку вокруг взаимодействия российских и американских военных в Сирии.
Известия 08:31
Политика

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Газета.Ru вчера в 20:17
Спорт

Горячкина уступила на тай-брейке Вэньцзюнь в матче за шахматную корону

Газета.Ru 08:04
Политика

МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
РИА Новости 07:28
Биатлон

Сборная Франции победила в сингл-миксте на этапе КМ в Поклюке

RT на русском 08:10
Политика

Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
РБК 06:10
Происшествия

Более 20 человек стали жертвами землетрясения на востоке Турции

Землетрясение магнитудой 6,8 в восточных провинциях Турции унесло жизни по меньшей мере 21 человека.
RT на русском 03:38
Происшествия

В Оренбуржье при аварии с десятью машинами пострадали три человека

Три человека пострадали в дорожной аварии в Оренбургской области, где столкнулись десять автомобилей, в том числе машина скорой помощи, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
РИА Новости 08:35
Теннис

Диего Шварцман: «Я прекратил общаться с Медведевым»

Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал о взаимоотношениях с россиянином Даниилом Медведевым.
Спорт-Экспресс 02:52
Здоровье

Роспотребнадзор: больных новым коронавирусом в России не выявлено

Меры безопасности помогли выявить более пятидесяти человек с признаками инфекционных заболеваний, в том числе шесть человек оказались больны респираторными инфекциями, пять – гриппом А, двое больных гриппом В, двое – парагриппом, еще один человек оказался болен сезонной коронавирусной инфекцией.
ПолитРоссия 02:34
Фигурное катание

Как Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы

Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы, оторвавшись на семь баллов от Анны Щербаковой и на восемь - от Александры Трусовой.
Газета.Ru вчера в 13:03
Теннис

Даниил Медведев прошел в четвертый круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев уверенно обыграл представителя Австралии Алексея Попырина в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего в Мемфисе.
REGNUM 07:31
Шоу-бизнес

Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала

Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
StarHit.ru вчера в 14:00
Армия и оружие

Эрдоган направил турецких военных для подготовки сил Сарраджа в Ливии

Турция направляет инструкторов для подготовки сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель.
ФАН вчера в 10:10
Происшествия

Военный вертолет США сел на воду в районе японской Окинавы

Вертолет MH-60 ВМС США совершил посадку на воду у берегов японского острова Окинава.
РБК 08:00
Спорт

Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Газета.Ru 07:25
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, причиной стала Украина

Чеснаков добавил, что после отдыха Сурков пообещал более подробно объяснить причины своего решения, а также сообщить о дальнейших планах в направлении политической деятельности.
Российский Диалог 01:59
Общество

Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя

Посольство РФ с китайской стороной прорабатывает вопрос организации выезда граждан РФ из провинции Хубэй и закрытого из-за коронавируса города Уханя, заявил РИА Новости в субботу пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.
РИА Новости 08:26
Политика

Минздрав к апрелю подготовит план новой системы оплаты труда медиков

План новой системы оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения планируется предоставить уже в апреле текущего года, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".
Будущее России. Национальные проекты 05:30
Футбол

Фанаты «Манчестер Юнайтед» готовят акцию протеста против боссов клуба

Фанатское движение готовит акцию протеста против руководства «Манчестер Юнайтед», сообщает британский таблоид Mirror.
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Кино

Объявлены победители премии «Золотой орел»

Клим Шипенко на церемонии вручения премий "Золотой орел" В категории "Лучшая женская роль в кино" победу одержала звезда "Дылды" Виктория Мирошниченко.
Вокруг ТВ 07:05
Политика

МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.
Газета.Ru 03:45
Политика

Германия выделит 12 млн евро блокадникам Ленинграда

В ближайшие дни должно быть подписано соглашение, по которому из бюджета Германии будет выделено 12 млн евро на поддержку «ныне здравствующих блокадников Ленинграда».
Дилетант вчера в 06:14
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Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады

Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
OAnews вчера в 01:18
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