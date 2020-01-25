Общество
РИА НовостиПутин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал
Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
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Политика
Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Гаджеты
Honor представил новые ноутбуки для России и объявил цены
В России ноутбуки Honor MagicBook 14 будут стоить 44 990 рублей за версию 256 ГБ и 49 990 рублей за версию 512 ГБ.
Политика
Экс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране
Экс-президент выразил уверенность, что в Латвии существует проблема в сфере образования, в результате школьники знают английский язык лучше латышского.
Гаджеты
Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить бюджетный iPhone
Поставщики корпорации Apple начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале, — сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
Кино
Columbia Pictures снимет новую версию «Анаконды»
Киностудия Columbia Pictures намерена снять новую версию популярного в прошлом фильма ужасов "Анаконда", рассказывавшего о столкновении группы документалистов с гигантскими змеями в джунглях Южной Америки.
Политика
Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Общество
Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки
Белорусский президент поручил правительству страны максимально отказаться от жесткого пластика, который используется в качестве материала для упаковки разных товаров.
Общество
Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.
Спорт
Лыжник Александр Большунов победил на этапе Кубка мира
В немецком Оберсдорфе стартовал восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу прошли соревнования в скиатлоне у мужчин и женщин.
Общество
Поклонская назвала возможное происхождение коронавируса
Депутат Госдумы уверена, что инфекцию умышленно применили против Китая Наталья Поклонская рассказала о своей уверенности, что вид коронавируса, выявленный в Китае, – это новый тип биологического оружия, сообщает "Рамблер".
Футбол
Слуцкий – о победе над «Слованом»: «Я бы не стал зацикливаться на результате»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу в контрольном матче со словацким «Слованом» (2:1) и подвёл итоги первого тренировоного сбора, который команда провела с 13 по 25 января в Турции.
Общество
Туристические компании Китая прекращают организацию групповых туров
Китайские турагентства прекращают с субботы организацию групповых туров внутри страны и за границу.
Происшествия
В Оренбуржье при аварии с десятью машинами пострадали три человека
Три человека пострадали в дорожной аварии в Оренбургской области, где столкнулись десять автомобилей, в том числе машина скорой помощи, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Общество
Побывавший в России китайский журналист понял, почему Наполеон проиграл
Китайский журналист, странствующий фотограф из городского округа Наньчан поделился впечатлениями от поездки в Россию.
Политика
Политолог объяснил возможную отставку Суркова
Возможная отставка Владислава Суркова может быть связана с политикой компромиссов в отношении Украины.
Общество
Мишустин установил надбавку полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге
Порядок выплаты надбавок внутренними документами определит руководство МВД и Росгвардии.
Хоккей
Василевский стал вторым в конкурсе вратарей Матча звезд НХЛ
В Матче звезд НХЛ прошел конкурс вратарей по количеству отраженных буллитов подряд.
Футбол
Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»
Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле добились крупной победы над "Кельном" в рамках 19-го тура чемпионата Германии.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Барыс» в матче КХЛ
Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" одержали победу над казахстанским "Барысом" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Кино
«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»
Премию "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Текст" Клима Шипенко, передает телеканал "Россия 24".
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в САР
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что между российскими и американскими военными в Сирии произошли «незначительные стычки», однако не было «ничего серьёзного или угрожающего».
Политика
Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения
Общество
Посольство назвало «шпиономанией» ситуацию с торгпредством в Японии
«Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании», — говорится в тексте.
Космос
Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле
Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Происшествия
Сбегавшая из дома мать тройняшек из Туапсе выпустила видеообращение
Мать тройняшек из Туапсе, которая трижды за две недели сбегала из дома, объяснила в своём видеообращении, оказавшемся в соцсетях, что причиной ухода из семьи была угроза её жизни, исходившая от мужа.
Политика
CNN среди демократов нашел «полезных идиотов» для России
Дженнингс пишет, что когда «член Конгресса, стоя за трибуной Сената, уже сейчас, еще до того, как был заполнен хоть один избирательный бюллетень, объявляет выборы 2020 года нелегитимными», это удовлетворяет якобы имеющемуся у России желанию «сеять раздор и недоверие».