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Rambler News ServiceПутин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал
Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в законодательство изменений по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении средствами материнского капитала. Об этом сообщается в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.
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Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений по маткапиталу
Российская газета25 января в 07:03
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