Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceПутин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в законодательство изменений по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении средствами материнского капитала. Об этом сообщается в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.
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Президент дал поручения кабмину и генпрокурору

Вести.Ru25 января в 07:15

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал

ТАСС25 января в 08:43

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Коммерсантъ25 января в 08:11

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявок на маткапитал

РБК25 января в 08:08

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Газета.Ru25 января в 10:48

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

РИА Новости25 января в 07:07

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений по маткапиталу

Российская газета25 января в 07:03
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