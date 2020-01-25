Общество
РИА НовостиПутин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал
Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
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Политика
Сатановский заявил, что Путин одним заявлением поставил Запад в безвыходное положение
В субботу, 25 января, стало известно о том, что политолог и востоковед Евгений Сатановский в эфире «Вести FM» высоко оценил предложение Владимира Путина о проведении форума государств-победителей Второй мировой войны.
Политика
Президент Эстонии призвала страну гордиться адмиралом Беллинсгаузеном
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее страна может гордиться российским адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном, родившимся на эстонском острове Сааремаа.
Футбол
Комличенко стал игроком московского «Динамо»
Политика
Зеленский заявил о важности прямого диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе необходимо вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Шоу-бизнес
«Жили втроем в номере»: актриса Волкова рассказала о «шведской семье» с режиссером
С Бояковым были самые сильные эмоции из-за всей этой ситуации, что я разрушаю семью, это все как-то неправильно.
Армия и оружие
Китайские СМИ оценили возможность ввода в эксплуатацию бомбардировщика ПАК ДА
В издании отметили, что в настоящее время Россия возобновляет производство стратегического бомбардировщика Ту-160М2, который уже успел пройти проверку временем и готовности к бою.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера
ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Кино
Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России
Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Происшествия
Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой
Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР.
Здоровье
Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен рассказала, что во французских городах Париж и Бордо были зафиксированы первые два случая заболевания новым типом коронавируса.
Экономика
Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Спорт
Отец французского биатлониста Клода без вести пропал в Канаде
Отец французского биатлониста Фабьена Клода Жиль оказался в числе пяти человек, пропавших без вести в результате инцидента на озере в Канаде.
Происшествия
В Иране экстренно сел пассажирский самолет
В аэропорту Тегерана Мехрабад совершил экстренную посадку самолет местной авиакомпании Iran Air Tour, сообщает Reuters.
Общество
Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
По статистике, положительная аномалия в январе обычно сменяется более теплой погодой в феврале и марте.
Авто
АвтоВАЗ представил новую комплектацию Lada Vesta Comfort Winter
«Зимняя» комплектация Comfort Winter с кожаной отделкой и обогревом руля, которую Lada Vesta формально получила в конце прошлого года, теперь есть и в официальном прайс-листе модели.
Происшествия
Под Калугой перевернулся автобус с паломниками
В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Общество
Новый тип коронавируса диагностировали у трех врачей в Пекине
Заражение новым типом коронавируса диагностировано у трех медиков в Пекине, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Политика
Помощник Путина Сурков подал в отставку
1. Владислав Сурков принял решение уйти с госслужбы Помощник президента покинул свой пост и ушел с государственной службы.
Шоу-бизнес
Цискаридзе назвал жизнь Волочковой «большой трагедией»
Цискаридзе назвал жизнь Волочковой "большой трагедией" Танцовщик сокрушается из-за судьбы бывшей балерины Большого театра.
Политика
В Сети обсуждают принца Чарльза, который не стал жать руку Пенсу
В социальных сетях обсуждают британского принца Чарльза, который не стал жать руку вице-президенту США Майку Пенсу в рамках состоявшегося в Иерусалиме международного форума памяти жертв Холокоста.
Наука
Китайский коронавирус оказался гибридом вирусов змеи и летучей мыши
Финансы
Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ
Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
Армия и оружие
В США подтвердили захват российского генерала в Сирии
Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
Фигурное катание
Косторная выиграла чемпионат Европы в Граце, Щербакова — вторая, Трусова — третья
Общество
Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным
Телеведущая Тина Канделаки рассказала о последствиях, которые ждут главу Чувашии Михаила Игнатьева после инцидента с вручением ключей сотруднику МЧС.
Происшествия