Для того, чтобы дальше действовать на упреждение, а нам, несмотря на то, что ситуация лучше не становится, все-таки пока удается действовать именно таким образом, нам нужен объективный прогноз. И не только среднесрочный или долгосрочный, но и на периоды ближайших трёх, семи и десяти дней.

Правительство должно вести краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогноз по развитию ситуации с коронавирусом, чтобы действовать на упреждение ситуации, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Путин поручил составлять прогнозы по ситуации с коронавирусом

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