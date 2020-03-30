Коронавирус
Rambler News ServiceПутин поручил составлять прогнозы по ситуации с коронавирусом
Правительство должно вести краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогноз по развитию ситуации с коронавирусом, чтобы действовать на упреждение ситуации, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
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Для того, чтобы дальше действовать на упреждение, а нам, несмотря на то, что ситуация лучше не становится, все-таки пока удается действовать именно таким образом, нам нужен объективный прогноз. И не только среднесрочный или долгосрочный, но и на периоды ближайших трёх, семи и десяти дней.
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Путин поручил представить профессиональный прогноз по коронавирусу на ближайшие дни
Общественное телевидение России09:26
Автоматически обработано 7140 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости жестких мер самоизоляции в регионах, чтобы не допустить распространения коронавируса, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 09:38
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
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В ведомстве уточнили, что некоторые пользователи отправляют СМС со свободным текстом, например «дайте мне пропуск», однако для его получения надо оформлять сообщение по шаблону.
Lenta.ru 07:28
Здоровье
Попова: 40% новых заболевших COVID-19 не имеют симптомов
Около 40% россиян, у которых накануне был выявлен коронавирус, не имеют клинических симптомов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российская газета 11:48
Здоровье
Главный санврач Дона объяснил причину запрета на посещение лесов и дач
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв объяснил причины запрета охоты, посещения лесов и дач в регионе во время всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 08:40
Общество
Лукашенко: от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что никто в стране не умрет от коронавируса.
РИА Новости 08:30
Наука
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Ученые из Швеции установили, что «запах дождя», который чувствует человек после ливня, создают особые летучие вещества, выделяющиеся почвенными микробами для того, чтобы привлечь внимание членистоногих, сообщается в журнале Nature Microbiology.
Live24 10 апреля в 05:00
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
Здоровье
Детское отделение онкоцентра в Песочном закрыли на карантин
10 детей, которые должны были поступить на лечение в детское онкологическое отделение Петербургского онкоцентра, направлены в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» и Детскую городскую больницу №1. Также маленьких пациентов с онкологией будет принимать НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.
Петербургский дневник 11:36
Экономика
Если США откажутся от доллара – что станет с мировой экономикой?
Статистически ВВП США вырос с 14,7 трлн долларов в 2008 до 21,5 трлн в 2019 году.
REGNUM вчера в 21:54
Политика
ООН отказывается размещать миротворцев в Донбассе на условиях Украины
Размещение голубых касок ООН на всей территории Донбасса с выходом на границу РФ, на чём с 2014 года настаивали Порошенко, а затем Зеленский, – «малореалистично».
Новый День 06:13
Общество
У сотрудника Вяземского дома престарелых подтвердился коронавирус
Проведенные тесты у сотрудника дома для престарелых и инвалидов в Вязьме Смоленской области подтвердили коронавирус.
Readovka67.ru вчера в 10:10
Общество
Парикмахеры угрожают первому вице-премьеру Удмуртии
Парикмахеры угрожают первому заместителю председателя правительства Удмуртии Александру Свинину.
ГТРК Удмуртия 04:10
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Сериал «Зулейха открывает глаза» стартует на канале «Россия 1»
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Вестник 02:25
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Мясников: Врачи не могут остановить распространение эпидемии
Главврач московской клинической больницы № 71 Александр Мясников отметил особенности ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России, а также пояснил, кто может, на его взгляд, остановить эпидемию.
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Происшествия
В российском городе подожгли синагогу
Lenta.ru 04:17
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В России к аппаратам ИВЛ подключены 240 пациентов с коронавирусом
РИА Новости / Павел Львов В России к аппаратам ИВЛ подключены более 240 пациентов с коронавирусом.
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Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление
Рубль на этой неделе показал уверенный рост на торгах Московской бирже. Инвесторы не исключают дальнейшего укрепления.
Российская газета 11 апреля в 23:00
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На территории Краснодарского края выявлен 41 подтвержденный новый случай COVID-2019, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:20
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Одил Ахмедов: Все стадионы в Китае хуже арены «Краснодара»
Бывший центральный полузащитник «Анжи» и «Краснодара» Одил Ахмедов выступает сейчас за «Шанхай СИПГ» и ждет возобновления чемпионата Китая по футболу.
Спорт день за днем 10:50
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В Севастополе подтвержден новый случай заражения коронавирусом
COVID-19 обнаружен у пациентки, доставленной в больницу №4 на Северной стороне.
Севастополь.ру 09:02
Политика
Минздрав заявил о рисках дефицита лекарств в России
В Минздраве заявили о рисках дефицита некоторых лекарств в России.
Lenta.ru 11:25
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
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Россия и Саудовская Аравия в рамках соглашения снизят добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки каждая.
Lenta.ru 07:18
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В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости 08:25
Армия и оружие
Мураховский объяснил «пиратские планы» американских ветеранов ВМФ
Военные эксперты Коротченко и Мураховский разбирались в ситуации.
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Общество
Минздрав заявил об уменьшении на 5% смертности от пневмонии
В России на 5% сократилось число летальных случаев от пневмонии и других заболеваний по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 11:21
Политика
Пушков раскрыл роль России на мировой арене
В треугольнике Россия, Китай, США, у Москвы появятся новые возможности, роль страны существенно возрастет на мировой арене, пишет «Парламентская газета».
ФедералПресс вчера в 22:51
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Врач передал последние слова пациента, умирающего от коронавируса
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