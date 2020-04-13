Правительство должно вести краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогноз по развитию ситуации с коронавирусом, чтобы действовать на упреждение ситуации, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Путин поручил составлять прогнозы по ситуации с коронавирусом

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