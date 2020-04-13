Политика
Rambler News ServiceПутин поручил составлять прогнозы по ситуации с коронавирусом
Правительство должно вести краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогноз по развитию ситуации с коронавирусом, чтобы действовать на упреждение ситуации, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
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Армия и оружие
Какими возможностями обладает боевой самолёт Су-34
RT на русском 12:52
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru 07:18
Общество
Попова: лишь 7% московских медиков приобрели иммунитет от коронавируса
Первые результаты нового теста на антитела у московских медиков показали, что не более 7% персонала выработали иммунитет от новой коронавирусной инфекции.
Вести.Ru 11:57
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
Экономика
Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 07:47
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика
Глава МВД Турции подал в отставку
Заявление о своей отставке с поста министра внутренних дел (МВД) Турции опубликовал 12 апреля глава турецкого ведомства Сулейман Сойлу на своей странице в Twitter, 12 апреля.
ИА Красная Весна вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Госпитализирована певица Татьяна Буланова
Певица, актриса и телеведущая Татьяна Буланова была госпитализирована в «прединсультном состоянии».
Вести Татарстан вчера в 09:25
Здоровье
Алексей Островский уволил главврача Вяземской ЦРБ
Губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил главного врача Вяземской ЦРБ «за низкую эффективность при исполнении должностных обязанностей».
О чем говорит Смоленск 10:47
Общество
Евгений Куйвашев ответил на вопрос уральцев про кредитные каникулы
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Инстаграм традиционно отвечает на вопросы уральцев, возникающих в условиях пандемии коронавируса.
ИА БанкИнформСервис 12:19
Происшествия
В Петербурге приземлился самолет из Мадрида с россиянами
Ранее пресс-служба Смольного сообщила, что рейсом по маршруту Мадрид-Петербург-Москва в северную столицу доставят 20 россиян.
Интерфакс 11:53
Общество
Уткин назвал Соловьёва «обезьяной»
Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал критику в свой адрес от телеведущего Владимира Соловьёва.
Pravda.Ru 05:57
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 11:26
Общество
На Кубани введено «беспропускное окно»
Обращаю ваше внимание — это «окно» только для владельцев авто и тех, кто будет с ними перемещаться, — написал губернатор Вениамин Кондратьев в Instagram.
News.ru 07:43
Кино
Проект перезагрузки «Восставших из ада» получил сценариста и режиссёра
Лос-Анджелес, США, 11 апреля 2020, 09:11 — REGNUM Стало известно, кто будет писать сценарий для предстоящей перезагрузки «Восставших из ада», и кто выступит в качестве режиссёра картины.
REGNUM 11 апреля в 02:11
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 06:01
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки готовой еды.
Известия 06:48
Наука
Аллергия на коровье молоко у младенцев признана выдумкой родителей
Группа обнаружила, что в недавнем исследовании, проводившемся на более чем 12 000 младенцев в девяти странах, менее 1% младенцев страдали аллергией на коровье молоко.
Популярная механика 13:19
Общество
Каршеринг временно приостановил работу в Петербурге
"По 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 13:43
Политика
Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
Lenta.ru 09:50
Здоровье
Врач передал последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa 04:35
Политика
Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости 13:12
Общество
В России все больше пациентов снимают с ИВЛ
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что врачи снимают все больше пациентов с аппаратов искусственной вентиляции легких из-за улучшения состояния, пишет ТАСС.
Газета.Ru 10:52
Культура
В столице запустили проект «Культурная Москва онлайн»
RT на русском 09:56
Энергетика
Саудовская Аравия продолжает ценовую войну
Несмотря на сделку ОПЕК+, Саудовская Аравия, похоже, решила продолжить ценовую войну.
Вести.Ru 08:15
Шоу-бизнес
Канделаки оправдалась перед Собчак за фотошоп груди
Телеведущая Тина Канделаки оправдалась перед своей коллегой Ксенией Собчак после того, как выложила в социальных свое фото без обработки.
Московский Комсомолец 08:23
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Политика
Путин: пик эпидемии коронавируса в России не пройден
Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не пройден.
RT на русском 09:34
Политика
Байдена обвинили в сексуальных домогательствах
Вашингтон, 11 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Обвинения в сексуальных домогательствах предъявили претенденту на президентский пост от демократов США Джо Байдену, сообщает 11 апреля Business Insider.
REGNUM 11 апреля в 13:05