Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПутин поручил составлять прогнозы по ситуации с коронавирусом

Правительство должно вести краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогноз по развитию ситуации с коронавирусом, чтобы действовать на упреждение ситуации, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Путин заявил, что в борьбе с коронавирусом Россия действует на упреждение

Life.ru08:51

В России начнут прогнозировать развитие ситуации с COVID-19

Вести Крым09:09

Путин признал, что Россия ведет борьбу с коронавирусом на упреждение

ИА Красная Весна09:02

Путин оценил действия правительства по борьбе с COVID-19

ФАН09:10

Путин поручил составлять прогнозы по ситуации с коронавирусом

Rambler News Service08:45

Путин: Чтобы дальше действовать на упреждение, нужен хороший прогноз

РЕН ТВ08:37

Путин призвал действовать на упреждение в борьбе с COVID-19

REGNUM08:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7140 источников, обновлено в 13:53, Ашберн
Армия и оружие

Какими возможностями обладает боевой самолёт Су-34

RT на русском 12:52
1
Энергетика

Сделку по нефти сочли провалом России

По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru 07:18
412
Общество

Попова: лишь 7% московских медиков приобрели иммунитет от коронавируса

Первые результаты нового теста на антитела у московских медиков показали, что не более 7% персонала выработали иммунитет от новой коронавирусной инфекции.
Вести.Ru 11:57
41
Политика

В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса

Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
777
Экономика

Кудрин предупредил банки о скором кризисе

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 07:47
93
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
775
Политика

Глава МВД Турции подал в отставку

Заявление о своей отставке с поста министра внутренних дел (МВД) Турции опубликовал 12 апреля глава турецкого ведомства Сулейман Сойлу на своей странице в Twitter, 12 апреля.
ИА Красная Весна вчера в 16:32
75
Шоу-бизнес

Госпитализирована певица Татьяна Буланова

Певица, актриса и телеведущая Татьяна Буланова была госпитализирована в «прединсультном состоянии».
Вести Татарстан вчера в 09:25
688
Здоровье

Алексей Островский уволил главврача Вяземской ЦРБ

Губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил главного врача Вяземской ЦРБ «за низкую эффективность при исполнении должностных обязанностей».
О чем говорит Смоленск 10:47
4
Общество

Евгений Куйвашев ответил на вопрос уральцев про кредитные каникулы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Инстаграм традиционно отвечает на вопросы уральцев, возникающих в условиях пандемии коронавируса.
ИА БанкИнформСервис 12:19
Происшествия

В Петербурге приземлился самолет из Мадрида с россиянами

Ранее пресс-служба Смольного сообщила, что рейсом по маршруту Мадрид-Петербург-Москва в северную столицу доставят 20 россиян.
Интерфакс 11:53
47
Общество

Огонь в Чернобыле почти достиг хранилищ с радиоактивными отходами

Lenta.ru 10:00
480
Общество

Уткин назвал Соловьёва «обезьяной»

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал критику в свой адрес от телеведущего Владимира Соловьёва.
Pravda.Ru 05:57
1,4K
Транспорт

РЖД с 15 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования

«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 11:26
133
Общество

На Кубани введено «беспропускное окно»

Обращаю ваше внимание — это «окно» только для владельцев авто и тех, кто будет с ними перемещаться, — написал губернатор Вениамин Кондратьев в Instagram.
News.ru 07:43
43
Кино

Проект перезагрузки «Восставших из ада» получил сценариста и режиссёра

Лос-Анджелес, США, 11 апреля 2020, 09:11 — REGNUM Стало известно, кто будет писать сценарий для предстоящей перезагрузки «Восставших из ада», и кто выступит в качестве режиссёра картины.
REGNUM 11 апреля в 02:11
Интернет

Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка

Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 06:01
17
Политика

Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки готовой еды.
Известия 06:48
270
Наука

Аллергия на коровье молоко у младенцев признана выдумкой родителей

Группа обнаружила, что в недавнем исследовании, проводившемся на более чем 12 000 младенцев в девяти странах, менее 1% младенцев страдали аллергией на коровье молоко.
Популярная механика 13:19
3
Общество

Каршеринг временно приостановил работу в Петербурге

"По 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 13:43
6
Политика

Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
Lenta.ru 09:50
241
Здоровье

Врач передал последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa 04:35
388
Политика

Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости 13:12
256
Общество

В России все больше пациентов снимают с ИВЛ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что врачи снимают все больше пациентов с аппаратов искусственной вентиляции легких из-за улучшения состояния, пишет ТАСС.
Газета.Ru 10:52
4
Культура

В столице запустили проект «Культурная Москва онлайн»

RT на русском 09:56
25
Энергетика

Саудовская Аравия продолжает ценовую войну

Несмотря на сделку ОПЕК+, Саудовская Аравия, похоже, решила продолжить ценовую войну.
Вести.Ru 08:15
3
Шоу-бизнес

Канделаки оправдалась перед Собчак за фотошоп груди

Телеведущая Тина Канделаки оправдалась перед своей коллегой Ксенией Собчак после того, как выложила в социальных свое фото без обработки.
Московский Комсомолец 08:23
15
Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
48
Политика

Путин: пик эпидемии коронавируса в России не пройден

Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не пройден.
RT на русском 09:34
4
Политика

Байдена обвинили в сексуальных домогательствах

Вашингтон, 11 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Обвинения в сексуальных домогательствах предъявили претенденту на президентский пост от демократов США Джо Байдену, сообщает 11 апреля Business Insider.
REGNUM 11 апреля в 13:05
29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное