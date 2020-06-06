Политика

REGNUMREGNUMПутин поручил правительству создать базу генетической информации

Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
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Путин поручил разработать для школ учебные курсы по генетике

РБК03:51

Путин поручил кабмину разработку учебных курсов и дисциплин в области генетики для школ

ТАСС03:30

Путин поручил разработать курсы по генетике для школьников

Lenta.ru03:12

Путин поручил создадать национальную систему генетической информации

Ёлдаш03:27

Путин поручил разработать учебные курсы в области генетики для школ

RT на русском03:12

Путин поручил создать национальную базу генетических данных

Коммерсантъ03:29

Путин поручил создать Национальную базу генетической информации

РИА Новости03:34
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Футбол

Анхель Ди Мария: «Рад, что не ушел в „Барселону“»

Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассказал о том, что мог перейти в «Барселону» в 2017 году.
Спорт-Экспресс 03:49
Футбол

«Шахтёр» — «Десна»: прогноз Олега Жукова на матч 25-го тура чемпионата Украины

Профессиональный гандикапер Олег Жуков дал прогноз на матч 25-го тура УПЛ сезона-2019/20 «Шахтёр» — «Десна».
Чемпионат 03:30
Футбол

«Боруссия» Д победит «Герту» в 30-м туре Бундеслиги

Матч 30-го тура Бундеслиги «Боруссия» Д – «Герта» состоится шестого июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 19:30 по московскому времени.
ODDS.ru 02:53
Футбол

Хакими вернется в «Реал» и продлит контракт до 2025 года

По данным журналиста Николо Скиры, марокканец вернется в «Реал» и продлит контракт с клубом до 2025 года.
Sports.ru 03:59
Гаджеты

Партнер Apple намекнул на задержку выхода iPhone 12

Задержка в выпуске нового iPhone связана с пандемией коронавируса, из-за которой инженерам Apple и компаний-партнеров пришлось работать из дома.
Piter.tv вчера в 07:18
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Общество

Введенные в России ограничения из-за коронавируса признаны законными

Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными ограничительные меры, введенные в субъектах Российской Федерации, в том числе, в Москве, из-за распространения коронавируса нового типа.
Вести.Ru вчера в 16:54
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Футбол

Бабаев рассказал, как появляются трансферные слухи о ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, как появляются слухи об интересах армейцев к каким-либо игрокам.
RT на русском вчера в 15:02
Футбол

Брянское Динамо прошло лицензирование ФНЛ

В ходе очередного заседания комиссии, проведенного при помощи видеосвязи, были рассмотрены документы столичного «Торпедо», «Спартака-2» и «Текстильщика», а также трех победителей групп ПФЛ – астраханскго «Волгаря», брянского «Динамо» и тольяттинского «Акрона».
Новости Брянска 03:10
Футбол

Модрич рассказал, как Моуринью и Роналду едва не подрались

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился воспоминаниями инцидента, произошедшего по ходу победного матча на Кубок Испании, когда бывший лидер мадридцев Криштиану Роналду и экс-главный тренер Жозе Моуринью в резкой форме попытались выяснить отношения.
Матч ТВ вчера в 19:51
Футбол

Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:34
Футбол

В Коста-Рике вратарь забил шикарный гол со штрафного и помог своей команде выйти в финал

Гол Минора сравнял счёт в двухматчевом противостоянии и перевёл встречу в дополнительное время, а затем – в серию пенальти, где он продолжил свой бенефис и помог «Хувентуду» выиграть со счётом 4:1. В нынешнем сезоне на счету Альвареса уже четыре гола, три из которых были забиты с пенальти.
Чемпионат вчера в 07:29
Футбол

Мельгарехо вернулся в Парагвай и начал искать новый клуб

Metaratings 04:05
Футбол

Жена сербского футболиста в США осудила мародеров. Игрока уволили

Клуб американской лиги MLC "Лос-Анджелес Гэлакси" расторг контракт с сербским игроком Александаром Катаи после того, как супруга футболиста разместила в социальных сетях посты в поддержку действий властей США против демонстрантов и мародеров.
Вести.Ru 03:50
Киберспорт

VP.Prodigy вышли в финал верхней сетки ESL One Birmingham

Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.
Inc-news.ru 03 июня в 17:49
Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
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Футбол

«Марафон» обнуляет маржу на чемпионаты Испании и Италии по футболу

БК «Марафон» продолжает отказываться от комиссии на события футбольных чемпионатов.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:51
Футбол

Вернер согласился перейти в «Челси»

Metaratings 04 июня в 15:52
Единоборства

Глава UFC ответил Хорхе Масвидалу

FightTime.ru вчера в 17:04
Футбол

Вагнер Лав может вернуться в Россию

Российская газета вчера в 17:15
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Экономика

Микрофинансисты активизировали передачу проблемных долгов коллекторам

Почему микрофинансисты расчищают портфели В апреле — мае группа компаний Eqvanta (бренды "Быстроденьги" и "Турбозайм") продала чуть менее 40% портфеля просроченных кредитов, рассказал директор по управлению высокорисковыми активами группы Андрей Заводсков.
РБК 02:00
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
1,4K
Политика

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
RT на русском вчера в 18:14
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Общество

Глава UFC думает отправить бойцов на улицы США для наведения порядка

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мнением о поступке чемпиона полутяжелого дивизиона Джона Джонса, который отбирал баллончики у вандалов на улицах США, передает FightTime.
Газета.Ru вчера в 23:10
4
Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
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Хоккей

Брагин возглавил сборную России по хоккею

Помощниками Брагина в главной команде назначены тренеры Алексей Жамнов, Андрей Козырев и Александр Бойков.
Piter.tv вчера в 03:01
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Общество

В ВОЗ сообщили о выходе России на плато по коронавирусу

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 07:02
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Общество

Еще 25 жителей Карелии заболели коронавирусом

25 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: в Сегеже – 2 человека, в Олонецком районе – 5 человек (2 в поселке Ильинский и 3 в Олонце), в Муезерском районе – 6 человек (3 в селе Реболы и 3 в поселке Лендеры), в Костомукше – 1 человек, в Кеми — 1 человек, в Беломорске – 4 человека, в Петрозаводске – 6 человек.
Daily вчера в 01:43
11
Общество

Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
1,9K
Общество

В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров

Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости вчера в 02:56
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Футбол

Сердце остановилось, отдышалось и снова пошло. 21 год великому матчу

В хите «Сердце остановилось» музыкант перечислил такие пункты, и спорить с ним совершенно не хотелось.
Inc-news.ru вчера в 09:24
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