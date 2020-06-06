Политика
REGNUMПутин поручил правительству создать базу генетической информации
Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
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Футбол
Анхель Ди Мария: «Рад, что не ушел в „Барселону“»
Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассказал о том, что мог перейти в «Барселону» в 2017 году.
Спорт-Экспресс 03:49
Футбол
«Шахтёр» — «Десна»: прогноз Олега Жукова на матч 25-го тура чемпионата Украины
Профессиональный гандикапер Олег Жуков дал прогноз на матч 25-го тура УПЛ сезона-2019/20 «Шахтёр» — «Десна».
Чемпионат 03:30
Футбол
«Боруссия» Д победит «Герту» в 30-м туре Бундеслиги
Матч 30-го тура Бундеслиги «Боруссия» Д – «Герта» состоится шестого июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 19:30 по московскому времени.
ODDS.ru 02:53
Футбол
Хакими вернется в «Реал» и продлит контракт до 2025 года
По данным журналиста Николо Скиры, марокканец вернется в «Реал» и продлит контракт с клубом до 2025 года.
Sports.ru 03:59
Гаджеты
Партнер Apple намекнул на задержку выхода iPhone 12
Задержка в выпуске нового iPhone связана с пандемией коронавируса, из-за которой инженерам Apple и компаний-партнеров пришлось работать из дома.
Piter.tv вчера в 07:18
Общество
Введенные в России ограничения из-за коронавируса признаны законными
Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными ограничительные меры, введенные в субъектах Российской Федерации, в том числе, в Москве, из-за распространения коронавируса нового типа.
Вести.Ru вчера в 16:54
Футбол
Бабаев рассказал, как появляются трансферные слухи о ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, как появляются слухи об интересах армейцев к каким-либо игрокам.
RT на русском вчера в 15:02
Футбол
Брянское Динамо прошло лицензирование ФНЛ
В ходе очередного заседания комиссии, проведенного при помощи видеосвязи, были рассмотрены документы столичного «Торпедо», «Спартака-2» и «Текстильщика», а также трех победителей групп ПФЛ – астраханскго «Волгаря», брянского «Динамо» и тольяттинского «Акрона».
Новости Брянска 03:10
Футбол
Модрич рассказал, как Моуринью и Роналду едва не подрались
Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился воспоминаниями инцидента, произошедшего по ходу победного матча на Кубок Испании, когда бывший лидер мадридцев Криштиану Роналду и экс-главный тренер Жозе Моуринью в резкой форме попытались выяснить отношения.
Матч ТВ вчера в 19:51
Футбол
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:34
Футбол
В Коста-Рике вратарь забил шикарный гол со штрафного и помог своей команде выйти в финал
Гол Минора сравнял счёт в двухматчевом противостоянии и перевёл встречу в дополнительное время, а затем – в серию пенальти, где он продолжил свой бенефис и помог «Хувентуду» выиграть со счётом 4:1. В нынешнем сезоне на счету Альвареса уже четыре гола, три из которых были забиты с пенальти.
Чемпионат вчера в 07:29
Футбол
Мельгарехо вернулся в Парагвай и начал искать новый клуб
Metaratings 04:05
Футбол
Жена сербского футболиста в США осудила мародеров. Игрока уволили
Клуб американской лиги MLC "Лос-Анджелес Гэлакси" расторг контракт с сербским игроком Александаром Катаи после того, как супруга футболиста разместила в социальных сетях посты в поддержку действий властей США против демонстрантов и мародеров.
Вести.Ru 03:50
Киберспорт
VP.Prodigy вышли в финал верхней сетки ESL One Birmingham
Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.
Inc-news.ru 03 июня в 17:49
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
Футбол
«Марафон» обнуляет маржу на чемпионаты Испании и Италии по футболу
БК «Марафон» продолжает отказываться от комиссии на события футбольных чемпионатов.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:51
Футбол
Вернер согласился перейти в «Челси»
Metaratings 04 июня в 15:52
Единоборства
Глава UFC ответил Хорхе Масвидалу
FightTime.ru вчера в 17:04
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в Россию
Российская газета вчера в 17:15
Экономика
Микрофинансисты активизировали передачу проблемных долгов коллекторам
Почему микрофинансисты расчищают портфели В апреле — мае группа компаний Eqvanta (бренды "Быстроденьги" и "Турбозайм") продала чуть менее 40% портфеля просроченных кредитов, рассказал директор по управлению высокорисковыми активами группы Андрей Заводсков.
РБК 02:00
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Политика
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
RT на русском вчера в 18:14
Общество
Глава UFC думает отправить бойцов на улицы США для наведения порядка
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мнением о поступке чемпиона полутяжелого дивизиона Джона Джонса, который отбирал баллончики у вандалов на улицах США, передает FightTime.
Газета.Ru вчера в 23:10
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
Хоккей
Брагин возглавил сборную России по хоккею
Помощниками Брагина в главной команде назначены тренеры Алексей Жамнов, Андрей Козырев и Александр Бойков.
Piter.tv вчера в 03:01
Общество
В ВОЗ сообщили о выходе России на плато по коронавирусу
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 07:02
Общество
Еще 25 жителей Карелии заболели коронавирусом
25 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: в Сегеже – 2 человека, в Олонецком районе – 5 человек (2 в поселке Ильинский и 3 в Олонце), в Муезерском районе – 6 человек (3 в селе Реболы и 3 в поселке Лендеры), в Костомукше – 1 человек, в Кеми — 1 человек, в Беломорске – 4 человека, в Петрозаводске – 6 человек.
Daily вчера в 01:43
Общество
Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Общество
В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости вчера в 02:56
Футбол
Сердце остановилось, отдышалось и снова пошло. 21 год великому матчу
В хите «Сердце остановилось» музыкант перечислил такие пункты, и спорить с ним совершенно не хотелось.
Inc-news.ru вчера в 09:24