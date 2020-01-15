Политика
Lenta.ruПутин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС в среду, 15 января.
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с чего всё началось
Согласно поручению, эта компания будет эксплуатировать воздушные суда российского производства, основной её деятельностью станет осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах.RT на русском06:53
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Политика
Путин предложил изменить Конституцию
Президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию.
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Израиль нанес удар по сирийской авиационной базе Тифор, расположенной в Хомсе.
Общество
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Пять игроков «Ливерпуля» вошли в команду года УЕФА
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Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
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В «Москве-Сити» захватили заложника
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Поставки нового Mac Pro начнутся в течение двух недель. Стоимость Mac Pro в России начинается от 449 990 рублей.
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Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
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Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Политика
Слуцкий не исключил внесения в ПАСЕ резолюции по исторической памяти
Российская делегация в ПАСЕ будет обсуждать с коллегами по ассамблее попытки Польши исказить историю Второй мировой войны, не исключено внесение проекта резолюции по сохранению исторической памяти, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Энергетика
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Политика
Путин предложил обеспечить россиян бесплатным интернетом
Президент Владимир Путин предложил реализовать в России проект «Доступный интернет» и в его рамках по всей стране обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным сервисам.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Происшествия
В Петербурге объявлен план «Перехват»
Полицейские Северной столицы разыскивают злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на водителя иномарки.
Экономика
Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
Напомним, что Лайф ведёт прямую трансляцию Послания президента РФ Федеральному собранию.
Армия и оружие
Эксперт оценил угрозы Помпео «сдержать Россию» по примеру Ирана
Накануне агентство Reuters передало заявление госсекретаря США Майка Помпео: иранский генерал Касем Сулеймани был убит в рамках «более широкой стратегии сдерживания» противников Соединенных Штатов.
Космос
«Роскосмос» потратит 8 млрд рублей на создание корабля «Орел»
«Роскосмос» планирует выделить больше 8 млрд рублей на создание серийного пилотируемого корабля нового поколения «Орел».
Экономика
Кудрин назвал стоимость предложенных Путиным мер в послании
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что озвученные президентом страны Владимиром Путиным предложения в послании будут обходиться ежегодно в 400 - 500 миллиардов рублей.
Кино
Фонд кино требует вернуть субсидии на фильм Домогарова-младшего
Сборы от фильма, составившие 94 млн рублей, разочаровали чиновников, поэтому они решили вернуть бюджетные средства.
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СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье
Как сообщают подмосковные следователи, дело заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).
Футбол
Лунин перешёл в «Овьедо» на правах аренды
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин перешёл в «Овьедо» на правах аренды, сообщается на официальном сайте астурийского клуба.
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После рекордного наводнения в Венеции почти пересохли каналы
Политика
В США появились «новые доказательства» по делу об импичменте Трампу
«Новые доказательства» в деле об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу переданы в Комитет по разведке в американской палате представителей.
Общество
Россияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты
В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.
Футбол
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Санкт-петербургский "Зенит" в шестой раз подряд вошел в топ-30 футбольных клубов Европы по доходам в исследовании аудиторской компании Deloitte.