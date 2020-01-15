с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС в среду, 15 января.

Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке

Политика Путин предложил изменить Конституцию Президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию.

Армия и оружие По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.

Происшествия В «Москве-Сити» захватили заложника Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».

Гаджеты Apple выпустила Mac Pro в новом корпусе Поставки нового Mac Pro начнутся в течение двух недель. Стоимость Mac Pro в России начинается от 449 990 рублей.

Политика Слуцкий не исключил внесения в ПАСЕ резолюции по исторической памяти Российская делегация в ПАСЕ будет обсуждать с коллегами по ассамблее попытки Польши исказить историю Второй мировой войны, не исключено внесение проекта резолюции по сохранению исторической памяти, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Политика Путин предложил обеспечить россиян бесплатным интернетом Президент Владимир Путин предложил реализовать в России проект «Доступный интернет» и в его рамках по всей стране обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным сервисам.

Экономика Кудрин назвал стоимость предложенных Путиным мер в послании Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что озвученные президентом страны Владимиром Путиным предложения в послании будут обходиться ежегодно в 400 - 500 миллиардов рублей.