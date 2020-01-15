Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, говорится в сообщении на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Согласно поручению
, эта компания будет эксплуатировать воздушные суда российского производства, основной её деятельностью станет осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах.
RT на русском06:53

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Путин поручил проработать создание авиакомпании для перевозок в ДФО

RT на русском06:53

Путин поручил проработать создание авиакомпании для перелетов на Дальнем Востоке

Интерфакс07:40

Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке

Коммерсантъ07:24

Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке

Lenta.ru07:09

Путин поручил внести предложения о создании авиакомпаний для ДФО

Известия07:04

Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке

РБК08:24

Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток

РИА Новости07:31
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