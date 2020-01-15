с чего всё началось

Глава государства Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву доложить до 31 января об идеях по созданию авиакомпании с отечественными самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе, а также в труднодоступных районах. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Политика Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.

Политика Стала известна причина недовольства Путина правительством Президент России Владимир Путин был недоволен работой правительства Дмитрия Медведева из-за хода реализации национальных проектов.

Политика Путин предложил запретить чиновникам иметь иностранное гражданство Президент России Владимир Путин ходе послания Федеральному собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам и государственным служащим иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Общество Треть россиян устала от новогодних каникул Чаще мнение о плюсах длительных каникул высказывали люди с хорошим материальным положением — это 63%.

Экономика Группа «Дело» объявила оферту на выкуп акций «Трансконтейнера» Группа компаний "Дело" опубликовала обязательное предложение о выкупе акций "Трансконтейнера" у других акционеров компании, стоимость одной ценной бумаги составит 8679 рублей 52 копейки, говорится в сообщении группы.

Политика Мутко заявил о новом статусе Госсовета Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.

Политика Путин подпишет указ о сроках голосования по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин собирается подписать отдельный указ, который определит сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Общество Суд взыскал с оппозиционеров более 2,3 млн рублей по иску прокуратуры Черемушкинский суд Москвы взыскал более 2,3 млн руб. с оппозиционеров в пользу прокуратуры Москвы в связи с несогласованными акциями 27 июля и 3 августа 2019 г. в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, передает ТАСС.

Технологии Microsoft перестала поддерживать Windows 7 Компания Microsoft настоятельно рекомендует всем своим пользователям обновить ПО до Windows 10.

Общество Кудрин озвучил стоимость предложенных Путиным мер в послании Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что на выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом РФ Владимиром Путиным во время ежегодного послания Федеральному собранию, потребуется в 400-500 млрд рублей в год.

Политика Польский сейм вопреки историческим фактам возложил всю вину на СССР Польские депутаты приняли резолюцию о равной ответственности нацистской Германии и сталинского Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, текст документа 9 января размещен на сайте сейма Республики Польша.

Общество Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Политика Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.