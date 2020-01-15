Политика
Газета.RuПутин поручил создать авиакомпанию на Дальнем Востоке
Глава государства Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву доложить до 31 января об идеях по созданию авиакомпании с отечественными самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе, а также в труднодоступных районах. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить80
с чего всё началось
Согласно поручению, эта компания будет эксплуатировать воздушные суда российского производства, основной её деятельностью станет осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах.RT на русском06:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:46, Ашберн
Политика
Путин внес кандидатуру главы ФНС на должность премьер-министра
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Политика
Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Политика
Стала известна причина недовольства Путина правительством
Президент России Владимир Путин был недоволен работой правительства Дмитрия Медведева из-за хода реализации национальных проектов.
Политика
Путин предложил запретить чиновникам иметь иностранное гражданство
Президент России Владимир Путин ходе послания Федеральному собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам и государственным служащим иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Общество
Треть россиян устала от новогодних каникул
Чаще мнение о плюсах длительных каникул высказывали люди с хорошим материальным положением — это 63%.
Общество
Учительницу из Ульяновска хотят уволить за покупку нижнего белья
Экономика
Группа «Дело» объявила оферту на выкуп акций «Трансконтейнера»
Группа компаний "Дело" опубликовала обязательное предложение о выкупе акций "Трансконтейнера" у других акционеров компании, стоимость одной ценной бумаги составит 8679 рублей 52 копейки, говорится в сообщении группы.
Происшествия
В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Армия и оружие
Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца
После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
Политика
Путин подпишет указ о сроках голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин собирается подписать отдельный указ, который определит сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Общество
В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников
Общество
Суд взыскал с оппозиционеров более 2,3 млн рублей по иску прокуратуры
Черемушкинский суд Москвы взыскал более 2,3 млн руб. с оппозиционеров в пользу прокуратуры Москвы в связи с несогласованными акциями 27 июля и 3 августа 2019 г. в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, передает ТАСС.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду
Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Происшествия
Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ
В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
Технологии
Microsoft перестала поддерживать Windows 7
Компания Microsoft настоятельно рекомендует всем своим пользователям обновить ПО до Windows 10.
Хоккей
«Ак Барс» в Хабаровске выиграл по буллитам
Общество
Кудрин озвучил стоимость предложенных Путиным мер в послании
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что на выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом РФ Владимиром Путиным во время ежегодного послания Федеральному собранию, потребуется в 400-500 млрд рублей в год.
Политика
Польский сейм вопреки историческим фактам возложил всю вину на СССР
Польские депутаты приняли резолюцию о равной ответственности нацистской Германии и сталинского Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, текст документа 9 января размещен на сайте сейма Республики Польша.
Общество
Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы
Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Политика
В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Политика
Кабмин Украины установил численность населения страны
Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
Политика
Новым главой правительства России станет главный налоговик
Премьером станет Михаил Мишустин, руководитель Федеральной налоговой службы.
Политика
МИД Британии тайно финансировал Reuters в годы холодной войны
В первую очередь, для МИД Великобритании, «врагами» были советское ТАСС и французское «AFP».
Политика
Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Космос
Внутри орбиты Венеры впервые нашли астероид
Ученые проекта Virtual Telescope 2.0 подтвердили существование астероида 2020 AV2, который находится полностью внутри орбиты Венеры.
Авто
Россиянам назвали имеющие госскидку автомобили в 2020 году
Автопроизводители назвали автомобили, которые имеют госскидку в 2020 году в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа
Накануне новинку заметили на рекламной съемке без какого-либо камуфляжа.