Политика

Газета.RuГазета.RuПутин поручил создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Глава государства Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву доложить до 31 января об идеях по созданию авиакомпании с отечественными самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе, а также в труднодоступных районах. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
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с чего всё началось
Согласно поручению
, эта компания будет эксплуатировать воздушные суда российского производства, основной её деятельностью станет осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах.
RT на русском06:53

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Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке

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Интерфакс07:40

Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке

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RT на русском06:53

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