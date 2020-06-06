с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации. Список поручений президента опубликован на сайте Кремля.

Общество Как по новым правилам рассчитать пособие, если сотрудник болел дольше месяца Напомним, что в период с 1 апреля и до конца 2020 года действуют временные правила расчета больничных.

Экономика В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 249

Общество ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий» В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ). 963

Экономика Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан. 346

Общество Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем». 626

Экономика Прибалтийский транзит пустят через терминал «Ультрамар» в Усть–Луге в июне В полную силу терминал заработает с весны 2021–го, пропускная способность вырастет до 12 млн т в год, — говорит Виктор Гешеле.

Общество В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственных магазинов Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят свою работу с 8 июня, сообщается на официальном сайте администрации города.

Религия Митрополит Иларион рассказал о новых правилах для прихожан После двух вынужденных месяцев изоляции в российских храмах ввели целый ряд санитарных правил, сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24". 15

Здоровье В Роспотребнадзоре оценили вероятность болезней от ношения масок Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны и не представляют угрозы для здоровья людей, если они не страдают хроническими заболеваниями и не имеют противопоказаний. 487

Политика Туроператоры приветствуют решение о передаче Ростуризма правительству Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о реакции туристического бизнеса на передачу в подчинение правительству Федерального агентства по туризму (Ростуризм). 94

Шоу-бизнес Екатерина Варнава раскрыла имя нового бойфренда В эфире шоу «Честный развод», которое недавно запустила Агата Муцениеце, звезда Comedy Woman призналась, наконец, как зовут её нового избранника. 6

Культура Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон Известная американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла в США в возрасте 70 лет, сообщает издание Variety.

Кино Скончался актер Михаил Кокшенов Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».

Общество В Калининградской области откроют бани и фитнес-центры «С 7 июня снимается запрет на работу библиотек (за исключением читальных залов), проведение индивидуальных и самостоятельных спортивных тренировок и занятий в учреждениях спортивной подготовки для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях», — говорится в заявлении. 30