с чего всё началось

Президент России Владимир Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации. Соответствующее распоряжение опубликовал сайт Кремля. В создании базы будет участвовать Курчатовский институт.

Религия Православные отмечают родительскую субботу В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших. 205

Политика Путин указал главе Бурятии на «потерю» 400 млн рублей Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который 6 июня на онлайн-встрече главы государства с деятелями культуры заявил, что строительство нового здания национальной библиотеки Бурятии обошлось в 615 млн рублей. 135

Здоровье Новые правила посещения поликлиник ввели в Подмосковье Новые правила посещения поликлиник ввели в Московской области.

Политика Трамп приказал сократить американский контингент в Германии К сентябрю из Германии должны быть выведены 9,5 тыс. членов военного контингента США, соответствующий приказ поступил от президента Дональда Трампа, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве. 138

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 2K

Наука Аномальную материю нашли внутри нейтронных звезд Ученые нашли доказательства, что ядра очень массивных нейтронных звезд состоят из кварков - субатомных частиц. 31

Музыка Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко". 45

Общество Умерла журналистка Юлия Норкина Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет. 2,3K

Общество В Татарстане разрешили не носить перчатки в транспорте и магазинах В Татарстане с 8 июня разрешили не носить перчатки в общественном транспорте и магазинах.

Кино Скончался актер Михаил Кокшенов Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24». 1,5K

Здоровье Мурашко назвал дату начала вакцинации от гриппа в России Вакцинация от гриппа начнется в августе. Об этом в субботу, 6 июня, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Энергетика Польша повысит тариф на транзит российского газа Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа.

Происшествия На перекрестке в Твери сбили женщину Днем 6 июня в Московском районе Твери легковой автомобиль сбил женщину. О происшествии сообщили очевидцы. 1

Общество Голунов отверг связь своего дела с расследованием о ритуальном бизнесе Журналист Иван Голунов рассказал в интервью изданию Meduza, что его задержание год назад не связано с расследованием о рынке похоронных услуг в Москве.