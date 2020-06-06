Политика

Газета.RuГазета.RuПутин распорядился создать Национальную базу генетической информации

Президент России Владимир Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации. Соответствующее распоряжение опубликовал сайт Кремля. В создании базы будет участвовать Курчатовский институт.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации, следует из списка поручений главы государства, опубликованного
 на сайте Кремля.
РБК04:26

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Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации

Газета.Ru09:58

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

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Путин поручил создать национальную базу генетических данных

Коммерсантъ03:29

Путин поручил вывести российскую генетику на мировой уровень

Вести.Ru03:55

Путин поручил профинансировать создание национальной системы генетической информации

ТАСС03:35

Путин поручил создать Национальную базу генетической информации

РИА Новости04:29

Путин поручил создать в России национальную базу генетической информации

РБК04:26
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Новые правила посещения поликлиник ввели в Московской области.
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К сентябрю из Германии должны быть выведены 9,5 тыс. членов военного контингента США, соответствующий приказ поступил от президента Дональда Трампа, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве.
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Политика

Путин призвал учесть культуру в плане восстановления экономики

Вопросы деятельности учреждений культуры должны быть учтены в национальном плане восстановления экономики.
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Аномальную материю нашли внутри нейтронных звезд

Ученые нашли доказательства, что ядра очень массивных нейтронных звезд состоят из кварков - субатомных частиц.
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
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В Польше начались учения Defender-Europe 20 Plus с участием солдат США

Военные учения Defender-Europe 20 Plus с участием солдат США начались в Польше.
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Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
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В Ростовской области выявили 212 больных коронавирусом за сутки

На Дону за сутки заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено еще у 212 человек.
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Умерла журналистка Юлия Норкина

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Общество

В Татарстане разрешили не носить перчатки в транспорте и магазинах

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Стало известно о планах США ввести санкции против десятков танкеров

Власти США планируют ввести экономические санкции против десятков нефтяных танкеров, которые перевозят сырье из Венесуэлы.
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Вагнер Лав может вернуться в Россию

Российская газета вчера в 17:15
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Renault объявил о скидках на свои модели в июне

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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
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Друг Жигунова назвал возможную причину его расставания с Заворотнюк

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Мурашко назвал дату начала вакцинации от гриппа в России

Вакцинация от гриппа начнется в августе. Об этом в субботу, 6 июня, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Известия 09:24
Энергетика

Польша повысит тариф на транзит российского газа

Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа.
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На перекрестке в Твери сбили женщину

Днем 6 июня в Московском районе Твери легковой автомобиль сбил женщину. О происшествии сообщили очевидцы.
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Экономика

Выручка алкогольных магазинов в России упала в мае на 34%

Выручка алкогольных магазинов в России упала в мае на 34% по сравнению с 2019 годом.
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Общество

Голунов отверг связь своего дела с расследованием о ритуальном бизнесе

Журналист Иван Голунов рассказал в интервью изданию Meduza, что его задержание год назад не связано с расследованием о рынке похоронных услуг в Москве.
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Армия и оружие

В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет

Американское издание The Drive сообщило, что Военно-морские силы Соединенных Штатов в конце мая впервые провели испытания ракеты AGM-88G, предназначенной для уничтожения систем противоракетной обороны противника.
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