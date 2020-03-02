с чего всё началось

Законопроект о внесении поправок в закон «О государственном языке» должен обеспечить «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».

Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников

Происшествия Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Политика Гражданам Украины ужесточили правила въезда в Россию Украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц усложнило правила въезда в Россию для украинцев: с 1 марта посещать РФ возможно только по загранпаспорту.

Здоровье Южную Корею охватила эпидемия коронавируса В Южной Корее установлен еще один антирекорд по числу заразившихся коронавирусом нового типа – более пятисот человек в день.

Политика В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.

Футбол «Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии В матче 1/8 финала Кубка Англии «Портсмут» потерпел домашнее поражение от лондонского «Арсенала» со счетом 0:2. Счет в компенсированное время первого тайма открыл защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос.

Политика Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, делается все необходимое для борьбы с этим вирусом.

Общество Президент РФ узаконил штрафы за платные парковки в Воронеже Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в КоАП, согласно которым данные о собственниках автомобилей могут передаваться административным комиссиям.

Происшествия В Москве заочно арестовали поляка и украинца по «делу Магомедовых» Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Польши Валенти Сельвесюка и гражданина Украины Сергея Ткаченко, ставших обвиняемыми в рамках уголовного дела о преступном сообществе в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.

Авто Хетчбэк Peugeot 208 стал автомобилем года в Европе Победителем европейского конкурса Car of the Year 2020 стала электрическая версия хетчбэка Peugeot 208, 2 марта сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Биатлон Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.