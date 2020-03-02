Политика

РБКРБКПутин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников

Законопроект о внесении поправок в закон «О государственном языке» должен обеспечить «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».
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с чего всё началось
«Издать нормативный правовой акт, предусматривающий утверждение правительством Российской Федерации норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», — говорится в перечне, опубликованном
 на сайте Кремля.
RT на русском09:42

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Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников

РБК11:01

Путин поручил подготовить проект о контроле за грамотностью чиновников и россиян

Газета.Ru09:45

Путин поручил кабмину утвердить нормы государственного русского языка

RT на русском09:42

Путин поручил проверить чиновников на грамотность

REGNUM09:36

Путин поручил утвердить нормы русского языка как государственного

РИА Новости09:45

Путин поручил разработать концепцию языковой госполитики

Коммерсантъ10:57

Путин дал поручения по поддержке русского языка за рубежом

ТАСС10:00
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Политика

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Президент Владимир Путин внес поправку в проект об изменении Конституции, которая касается индексации пенсий.
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Политика

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Gazeta.SPb 29 февраля в 23:50
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Вести.Ru 03:49
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