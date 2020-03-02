Политика
REGNUMПутин поручил проверить чиновников на грамотность
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить законопроект о контроле за грамотностью чиновников. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
«Издать нормативный правовой акт, предусматривающий утверждение правительством Российской Федерации норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», — говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.RT на русском09:42
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Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Политика
В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Армия и оружие
В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ
По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5.
Финансы
Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год
Курс евро повысился до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом гласят данные Мосбиржи.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией
Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция не конфликтует с Россией и Ираном в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не имеет проблем по Сирии с Россией и Ираном, передает РИА "Новости".
Общество
Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму
Законопроект о минимальной зарплате учителей и врачей внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.
Здоровье
Мясников назвал лекарства, которые нужно убрать из домашней аптечки
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий и медик Александр Мясников сообщил, что часть лекарств из домашних аптечек россиян можно смело выкинуть.
Фигурное катание
Тарасова трогательно попрощалась с Сотниковой, завершившей карьеру
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуристки Аделины Сотниковой завершить свою спортивную карьеру.
Общество
Эксперт рассказала, что еще убивает, как сухой лед
По словам эксперта, обильное вдыхание угарного газа от огня в результате приведет к отравлению.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Общество
Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за аномально теплой зимы
В России могут пересмотреть стоимость отопления в связи с аномальной теплой зимой. Об этом "Известиям" рассказали в Минстрое страны.
Происшествия
Ректор воронежского университета задержан по подозрению во взятке
Футбол
Казань примет матч за Суперкубок УЕФА
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести матч за Суперкубок 2023 года в Казани, сообщается на официальном странице организации в Twitter.
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП
Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
Экономика
Глава Минэкономразвития оценил последствия коронавируса для России
Как пишут РИА «Новости», сейчас в ведомстве оценивают текущую ситуацию.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле
Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
Происшествия
В Казани возбуждено дело после убийства ребенка матерью
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства ребенка в Казани. По данным ведомства, сына 2012 года рождения убила мать.