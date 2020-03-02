с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить законопроект о контроле за грамотностью чиновников. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Биатлон Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.

Общество В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.

Политика В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.

Политика В Госдуму поступили поправки президента к Конституции Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

Общество Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму Законопроект о минимальной зарплате учителей и врачей внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.

Здоровье Мясников назвал лекарства, которые нужно убрать из домашней аптечки Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий и медик Александр Мясников сообщил, что часть лекарств из домашних аптечек россиян можно смело выкинуть.

Футбол Казань примет матч за Суперкубок УЕФА Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести матч за Суперкубок 2023 года в Казани, сообщается на официальном странице организации в Twitter.

Экономика Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».

Политика Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.