Политика

REGNUMREGNUMПутин поручил проверить чиновников на грамотность

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить законопроект о контроле за грамотностью чиновников. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
«Издать нормативный правовой акт, предусматривающий утверждение правительством Российской Федерации норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», — говорится в перечне, опубликованном
 на сайте Кремля.
RT на русском09:42

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Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников

РБК11:01

Путин поручил разработать концепцию языковой госполитики

Коммерсантъ10:57

Путин поручил подготовить проект о контроле за грамотностью чиновников и россиян

Газета.Ru09:45

Путин поручил проверить чиновников на грамотность

REGNUM09:36

Путин поручил утвердить нормы русского языка как государственного

РИА Новости09:45

Путин поручил кабмину утвердить нормы государственного русского языка

RT на русском09:42

Путин дал поручения по поддержке русского языка за рубежом

ТАСС10:00
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Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.
Газета.Ru 11:40
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
Политика

В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
RT на русском 09:13
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Армия и оружие

В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ

По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5.
Коммерсантъ 10:55
Финансы

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год

Курс евро повысился до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом гласят данные Мосбиржи.
Газета.Ru 08:54
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией

Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
Военное дело вчера в 06:42
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турция не конфликтует с Россией и Ираном в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не имеет проблем по Сирии с Россией и Ираном, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:36
Общество

Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму

Законопроект о минимальной зарплате учителей и врачей внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.
REGNUM 03:37
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

REGNUM 00:32
Здоровье

Мясников назвал лекарства, которые нужно убрать из домашней аптечки

Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий и медик Александр Мясников сообщил, что часть лекарств из домашних аптечек россиян можно смело выкинуть.
ToDay News Ufa 01:04
Фигурное катание

Тарасова трогательно попрощалась с Сотниковой, завершившей карьеру

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуристки Аделины Сотниковой завершить свою спортивную карьеру.
РИА Новости 09:51
Общество

Эксперт рассказала, что еще убивает, как сухой лед

По словам эксперта, обильное вдыхание угарного газа от огня в результате приведет к отравлению.
Росбалт 09:28
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва вчера в 05:10
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за аномально теплой зимы

В России могут пересмотреть стоимость отопления в связи с аномальной теплой зимой. Об этом "Известиям" рассказали в Минстрое страны.
Газета.Ru вчера в 12:56
Происшествия

Ректор воронежского университета задержан по подозрению во взятке

Российская газета 11:47
Футбол

Казань примет матч за Суперкубок УЕФА

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести матч за Суперкубок 2023 года в Казани, сообщается на официальном странице организации в Twitter.
Газета.Ru 08:41
Экономика

Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Ведомости 10:03
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП

Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
BFM.ru 08:47
Экономика

Глава Минэкономразвития оценил последствия коронавируса для России

Как пишут РИА «Новости», сейчас в ведомстве оценивают текущую ситуацию.
Городовой 08:15
Армия и оружие

В Турции заверили в отсутствии стремления противостоять России в Сирии

REGNUM 06:14
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости вчера в 19:29
Происшествия

Суд в Москве приговорил убийцу девушки-блогера к девяти годам колонии

РИА Новости 10:54
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями

У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Летидор 09:26
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле

Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Актуальные Новости 00:22
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей

Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
REGNUM 06:14
Происшествия

В Казани возбуждено дело после убийства ребенка матерью

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства ребенка в Казани. По данным ведомства, сына 2012 года рождения убила мать.
БИЗНЕС Online вчера в 22:54
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