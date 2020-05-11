Президент России Владимир Путин предложил малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям в пострадавших отраслях экономики списать налоговые платежи за II квартал текущего года. Об этом он заявил в ходе обращения к гражданам, трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Путин предложил списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал

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