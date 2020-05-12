Президент РФ Владимир Путин предложил списать за второй квартал все налоги, кроме НДС, и страховые взносы для индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. То же касается и социально ориентированных НКО.

Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

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