Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМалому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

Президент РФ Владимир Путин предложил списать за второй квартал все налоги, кроме НДС, и страховые взносы для индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. То же касается и социально ориентированных НКО.
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Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

Интерфакс11 мая в 10:13

Первая реальная мера поддержки: об освобождении малого бизнеса от налогов

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Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

РБК11 мая в 12:17

Путин о поддержке бизнеса: налоги и страховые взносы спишут

Газета Metro11 мая в 10:08

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

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Простого переноса фискальных платежей недостаточно, заявил Путин

РИА Новости11 мая в 09:46

Если вы самозанятый

Российская газетавчера в 12:26
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Экономика

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Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.
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Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

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Политика

В NYT уверены в точности информации в статье о коронавирусе в России

Ранее сообщалось, что МИД России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.
RT на русском 19:27
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Экономика

Кабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса.
ТАСС 17:33
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:59
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В фигурном катании уравняли стоимость четверных прыжков

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Сбербанк продлевает обслуживание карт, срок действия которых истек с марта текущего года, до момента активации новых, говорится в сообщении банка.
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Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
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Экономика

Ростуризм разработает план поэтапного выхода отрасли из карантина

Ростуризм планирует разработать план поэтапного выхода туристической отрасли из карантинных мер.
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Себастьян Феттель уходит из «Феррари»

Немецкий пилот, лидер команды «Феррари», не продлил контракт с коллективом. Себастьян Феттель выступал за скудерию на протяжении пяти лет.
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Министр здравоохранения региона Татьяна Быковская рассказала, что в Ростовской области абсолютная цифра количества проводимых в регионе тестов на коронавирус пока составляет 2,5 тысячи.
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Экономика

Прожиточный минимум в Саратовской области вырос на 329 рублей

Размер ежемесячного прожиточного минимума на душу населения теперь составляет 9138 рублей, что на 329 рублей больше, чем за четвертый квартал прошлого года.
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Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратился к председателю Совета безопасности Владимиру Путину с просьбой проверить систему электронных пропусков, которая была введена в десятках регионов страны, включая Москву.
РБК 19:19
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В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

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Музыка

Альтернативную версию песни Uno представит Little Big на «Евровидении»

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Муж Ксении Бородиной сменил имидж и стал копией Александра Петрова

Супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров сильно преобразился за период самоизоляции.
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
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Общество

Трамп призвал открыть завод Tesla в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп призвал власти штата Калифорния разрешить Илону Маску открыть завод по производству автомобилей Tesla, работа которого была приостановлена из-за санитарных предписаний в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
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Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса

Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 12:13
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В Черногории полиция применила слезоточивый газ на акциях протеста

Полиция Черногории применила силу и слезоточивый газ против жителей городов Никшич и Плевля, которые вышли на протест из-за задержания епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и священников.
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Трамп заявил, что перестал видеться с Пенсом

Вашингтон, 14 мая 2020, 02:23 — REGNUM Случаи заражения новым коронавирусом, ранее выявленные в Белом доме, стали причиной того, что президент США Дональд Трамп общается с американским вице-президентом Майклом Пенсом только по телефону.
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Законопроект о праве полиции вскрывать автомобили внесён в Госдуму

Москва, 13 мая 2020, 10:25 — REGNUM Законопроект о новых полномочиях полиции правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 03:25
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Замглавы Красносельского района Петербурга задержан по делу о взятке

В Санкт-Петербурге задержан замглавы администрации Красносельского района Алексей Миронов по делу о получении взятки в особо крупном размере.
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Новый Toyota Highlander четвертого поколения появится в России летом 2020 года.
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Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции

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Google закрывает свой стриминговый сервис Google Play Music

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