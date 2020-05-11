Экономика

РБКРБКПутин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. Об этом он заявил во время обращения к населению по ситуации с коронавирусом, трансляцию которого вел РБК.
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Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

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Если предприятие сохранит 90% сотрудников, то кредит и проценты будут списаны

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Путин о поддержке бизнеса: налоги и страховые взносы спишут

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Простого переноса фискальных платежей недостаточно, заявил Путин

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Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

Интерфаксвчера в 10:13
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