Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. Об этом он заявил во время обращения к населению по ситуации с коронавирусом, трансляцию которого вел РБК.

Авто Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей. 35

Авто Новый купе-кроссовер Volkswagen впервые показали на фото Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Тестовая сборка новинки уже стартовала на совместном заводе FAW-Volkswagen, а накануне портал Autohome опубликовал первые живые фотографии серийной версии Tayron X. Купеобразный кроссовер построен на базе "обычного" Tayron. 1

Авто Lexus выпустит недорогой и компактный кроссовер BX Если слухи про «родство» с Yaris Cross подтвердятся, новый BX станет первой моделью Lexus, построенной на «тойотовской» модульной платформе GA-B (компактная версия глобальной «тележки» TNGA).

Гаджеты Процессор AMD Ryzen 7 Extreme Edition протестировали Предполагается, что данный процессор может быть мобильным представителем семейства Renoir на архитектуре Zen 2. Отмечается, что процессор AMD Ryzen 7 Extreme Edition очень похож на Ryzen 7 4800U с TDP 15 Вт, превосходя данную модель по максимальной частоте на 100 МГц.

Авто Nissan рассказала о новом кроссовере Datsun Magnite До последнего времени никакой информации о новинке кроме названия не было, но накануне производитель поделился данными об аналогичной модели для индийского рынка, которая выйдет в продажу под именем Nissan Magnite. 7

Авто Рассекречена внешность обновленного Suzuki Swift В сети появились фотографии официальной брошюры Suzuki, на которой раскрыт рестайлинговый хэтчбек Swift.

Общество Правительство утвердило выплаты для семей с детьми Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет. 759

Авто В России появилась бронированная Audi за 55 млн рублей Как сообщают «Автоновости дня», стоимость автомобиля составит минимум 55 млн рублей, однако купить его смогут не все: все заказы верифицируются в Германии, и некоторым клиентам их попросту не одобряют. 1

Авто Продажи АвтоВАЗа снизились в апреле в три раза Компания "АвтоВАЗ" подвела итоги апреля 2020-го: суммарный объем реализации составил 10 555 экз. машин, среди которых 659 ед. приходится на внедорожники Niva. 157

Общество Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ. 8

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Авто В России ужесточают требования ввоза праворульных машин Минимальный размер таможенной пошлины на ввоз праворульного ТС может составлять 1,5 евро за кубический сантиметр для автомобиля не старше 5 лет с объёмом мотора менее одного литра. 473

Общество Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф. 71

Общество В Москве и Подмосковье вступил в силу масочный режим Во вторник, 12 мая, в Москве и Московской области становится обязательным ношение масок вне дома — на работе, объектах торговли, а также в общественном транспорте и такси. 40

Авто Первые Haval H5 появились у дилеров в России Новый рамный внедорожник Haval H5, доступный для заказа с 22 апреля, добрался до российских дилеров Haval в регионах. 15