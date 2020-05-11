Экономика
РБКПутин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. Об этом он заявил во время обращения к населению по ситуации с коронавирусом, трансляцию которого вел РБК.
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Наука
Эксперты изучили влияние «влажной жары» на человека
Выяснилось, что кратковременные климатические состояния, в которых совокупная температура и влажность превышали физиологические пределы выносливости человека, много раз случались в Азии, Африке, Австралии, Южной и Северной Америке.
Anonsens 13:23
Общество
Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ.
Daily Storm 14:17
Общество
Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год
Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году.
Интерфакс 10:55
Экономика
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости 10:15
Происшествия
Globo: экс-президента Petrobras повторно приговорили к тюремному сроку
Бразильский суд в понедельник приговорил экс-президента государственной нефтегазовой компании Petrobras Алдемира Бендине к шести годам и восьми месяцам тюрьмы.
ТАСС 18:25
Шоу-бизнес
Появились первые фото тещи Александра Цекало
Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились весной прошлого года.
StarHit.ru 03:30
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Кино
Фото: в сеть выложили новый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе и Джошем Бролином
Дэни Вильнёв пояснил, что на фото показано первое знакомство главного героя с пустыней, которая в этот момент его "загипнотизировала". https: / / twitter.com / DuneInfo / status / 1259856565865234432 Первый кадр новой экранизации "Дюны" создатели картины выложили в сеть в апреле 2020 года.
REGNUM 14:19
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
РИА Новости 17:20
Шоу-бизнес
Кэти Перри поделилась первым видео своего ребенка во время УЗИ
Американская певица недавно опубликовала первое видео своего ребенка, снятого во время УЗИ.
Дни24 09:16
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 июня.
Коммерсантъ 17:30
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 вчера в 07:41
Кино
Организаторы подтвердили отмену Каннского кинофестиваля в 2020 году
Организаторы Международного Каннского кинофестиваля решили отказаться от его проведения в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
NewInform вчера в 22:12
Политика
Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату
Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика.
Газета.Ru 16:20
Космос
Учёные испытали прототип солнечного паруса из графена
Графен может стать основой для солнечных парусов межпланетных и межзвёздных кораблей.
3DNews 09 мая в 10:07
Общество
Путин подписал указ о новых доплатах семьям с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому все российские семьи, имеющие детей в возрасте от 3 до 16 лет, получили право на единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка.
Газета.Ru 17:17
Политика
Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Михаила Мишустина
Как пишет ТАСС, о состоянии главы правительства рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков.
Псковское агентство информации 15:22
Наука
Создан мягкий робот, который бегает как гепард
ИА Красная Весна 09 мая в 13:52
Общество
Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
Общество
В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям
Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
ТАСС 15:06
Общество
Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом
За сутки в России количество случаев заражения COVID-19 увеличилось на 11 656 — это рекордное количество заболевших за день в стране.
Properm.ru 06:43
Энергетика
Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей
Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки.
Российская газета 09:43
Общество
TSMC и Intel планируют построить в США завод по производству чипов
Тайваньская высокотехнологичная компания TSMC и американская Intel планируют построить на территории США заводы по изготовлению интегральных микросхем.
МонаВиста 06:32
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru 18:35
Авто
Первые Haval H5 добрались до российских дилеров
В арсенал нового внедорожника, известного российским покупателям под другим именем – Great Wall Hover H5, входят: кондиционер, датчики парковки, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, круиз-контроль, датчики света и дождя, камера заднего вида и кресла с электрорегулировками.
Daily-Motor.Ru вчера в 03:21
Футбол
В Беларуси перенесли матч из-за подозрения на коронавирус у игроков
Причина переноса — у футболистов "Минска" подозрение на наличие вируса COVID-19.Недавно украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса в Беларуси.
Soccer.ru 11:47
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57