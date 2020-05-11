Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. Об этом он заявил во время обращения к населению по ситуации с коронавирусом, трансляцию которого вел РБК.

Наука Эксперты изучили влияние «влажной жары» на человека Выяснилось, что кратковременные климатические состояния, в которых совокупная температура и влажность превышали физиологические пределы выносливости человека, много раз случались в Азии, Африке, Австралии, Южной и Северной Америке.

Общество Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ. 72

Общество Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году. 275

Экономика Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. 75

Происшествия Globo: экс-президента Petrobras повторно приговорили к тюремному сроку Бразильский суд в понедельник приговорил экс-президента государственной нефтегазовой компании Petrobras Алдемира Бендине к шести годам и восьми месяцам тюрьмы.

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Кино Фото: в сеть выложили новый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе и Джошем Бролином Дэни Вильнёв пояснил, что на фото показано первое знакомство главного героя с пустыней, которая в этот момент его "загипнотизировала". https: / / twitter.com / DuneInfo / status / 1259856565865234432 Первый кадр новой экранизации "Дюны" создатели картины выложили в сеть в апреле 2020 года.

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Энергетика Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки. 79

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Футбол В Беларуси перенесли матч из-за подозрения на коронавирус у игроков Причина переноса — у футболистов "Минска" подозрение на наличие вируса COVID-19.Недавно украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса в Беларуси. 5