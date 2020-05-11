Экономика

АгробукАгробукМалому бизнесу спишут налоги за второй квартал года

Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
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Российская газета12 мая в 12:26

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Известия11 мая в 09:58

Путин о поддержке бизнеса: налоги и страховые взносы спишут

Газета Metro11 мая в 10:08

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

РБК11 мая в 12:17

Путин заявил о списании налоговых долгов за второй квартал 2020 года

Московский Комсомолец11 мая в 09:47

Простого переноса фискальных платежей недостаточно, заявил Путин

РИА Новости11 мая в 09:46

Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

Интерфакс11 мая в 10:13
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Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

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Общество

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Общество

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Lenta.ru 07:44
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Общество

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"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Общество

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По предварительной информации, на рынке Китая рестайлинговая кросс-версия Ford Focus Active появится с бензиновым 1,5-литровым турбо-мотором, который выдаёт 174 л.с. и 243 Нм крутящего момента.
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Uznayvse.ru вчера в 12:55
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Общество

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Господин Собянин добавил, что теперь до 70 тыс. москвичей еженедельно будут получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание.
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Единоборства

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Авто

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В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин

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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 809

В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 01:20
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Футбол

Футболист «Интера» Мартинес хочет перейти в «Барселону»

Газета.Ru 03:22
Армия и оружие

Девятый самолет с российскими военными вернулся из Италии

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Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози

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Игры

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Происшествия

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В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых.
Lenta.ru 00:33
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
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Выяснился возможный ассортимент AMD Ryzen 4000 семейства Renoir для настольных ПК

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Собянин заявил о сохранении риска возобновления эпидемии в Москве

Риск возобновления распространения коронавируса в Москве сохранится до тех пор, пока не появится эффективная вакцина.
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Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

РБК вчера в 03:46
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