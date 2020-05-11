Экономика
АгробукМалому бизнесу спишут налоги за второй квартал года
Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
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Путин заявил о списании налоговых долгов за второй квартал 2020 года
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