Экономика

ИзвестияИзвестияПутин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС. Об этом в понедельник, 11 мая, заявил президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам страны.
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Эдуард Омаров о списании налогов для пострадавших сфер: «Это существенная помощь»

Вслух.Ру07:19

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Российская газетавчера в 12:26

Путин о поддержке бизнеса: налоги и страховые взносы спишут

Газета Metro11 мая в 10:08

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

РБК11 мая в 12:17

Путин заявил о списании налоговых долгов за второй квартал 2020 года

Московский Комсомолец11 мая в 09:47

Простого переноса фискальных платежей недостаточно, заявил Путин

РИА Новости11 мая в 09:46

Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

Интерфакс11 мая в 10:13
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 08:03, Ашберн
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