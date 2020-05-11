Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС. Об этом в понедельник, 11 мая, заявил президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам страны.

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

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