Экономика
ИзвестияПутин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС. Об этом в понедельник, 11 мая, заявил президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам страны.
Читать в источнике
Оценить193
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 21:54, Ашберн
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 июня.
Коммерсантъ 17:30
Экономика
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости 10:15
Единоборства
Олейник победил Вердума на турнире UFC 249
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник отпраздновал победу над представителем Бразилии Фабрисиу Вердумом в рамках турнира UFC 249.
Vprognoze.ru 09 мая в 22:13
Здоровье
В Бурятии зарегистрировали 687 случаев заражения коронавирусом
На утро 12 мая в регионе зарегистрировано 687 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19, сообщает пресс-служба оперативного штаба республики.
Аргументы и Факты - Бурятия 21:32
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Общество
Минтруд назвал число получателей новых выплат на детей
Ранее 11 мая во время телеобращения к россиянам президент Владимир Путин сообщил, что на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет будет назначена единоразовая выплата 10 тыс. руб. Позже глава государства подписал указ, в котором также установил дополнительное ежемесячное пособие 5 тыс. руб. с апреля по июнь для семей, воспитывающих детей до трех лет.
РБК 12:57
Политика
Владимир Путин объявил об окончании нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин объявил о завершении государственных нерабочих дней, введенных в стране с 30 марта.
ИА СИА-Пресс 09:33
Общество
Ослабление режима изоляции в Германии привело к росту числа зараженных
Число вновь зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в Германии поползло вверх на фоне ослабления ограничительных мер.
Pravda.Ru вчера в 23:25
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
Энергетика
Саудовская Аравия намерена дополнительно снизить добычу нефти
Планируется, что королевство будет добывать в день около 7,5 миллиона баррелей.
Суть событий 11:38
Происшествия
На судостроительном заводе во Владивостоке произошел взрыв газа
Российская газета 21:08
Общество
Нуждающиеся семьи с детьми получат около 33 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам заявил, что нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тыс. рублей на одного ребенка.
Профиль 17:03
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
Политика
Голикова: России придется жить с коронавирусной инфекцией
Вирус никуда не уйдет, поэтому России придется жить с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 11:20
Авто
Эксперты рассказали, как быстро продать подержанный автомобиль
Эксперты портала NJCAR.RU назвали пять правил, которым нужно следовать, чтобы быстро, выгодно и безопасно продать подержанный автомобиль.
Новые автомобили 08 мая в 23:39
Политика
Путин поручил разработать план по восстановлению экономики
Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров разработать план действий по восстановлению экономики страны.
АМИТЕЛ 06:54
Общество
Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:58
Общество
Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
Экономика
Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза
С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость.
Газета.Ru 06:45
Общество
В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции
В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК 14:46
Общество
В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
Политика
Климкин заявил об отсутствии у России «права» праздновать День Победы
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
RT на русском 01:17
Общество
Жителей Кузбасса обязали носить медицинские маски
Губернатор отметил, что такая мера необходима, чтобы частичное снятие ограничений не вызвало быстрый рост заболеваемости.
Газета Кемерова 07:15
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Коммерсантъ 21:40
Здоровье
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
Lenta.ru 21:15
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили
Губернатор Александр Усс продлил режим самоизоляции в Красноярском крае.
Krasnoyarskmedia.ru 05:21
Общество
В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия школ и детских садов
Как отметила Татьяна Руженцова, руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, на втором этапе может быть ослаблен режим для детсадов, на третьем – для школ и вузов.
МТВ онлайн 05:45
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru 18:35