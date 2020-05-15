Президент России Владимир Путин поручил обеспечить списание налогов за II квартал для малого бизнеса и НКО к 1 июня, пишет ТАСС. Кроме того, списание будет обеспечено для подлежающих начислению за II квартал налогов, авансовых платежей по налогам, кроме НДС.

Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО

Общество Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок медикам Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые задействованы в оказании помощи пациентам с COVID-19. 39

Общество Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. 650

Наука В Австрии создан квантовый радар В Австрии ученые создали прототип первого в мире микроволного сверхпроводящего квантового радара. 21

Политика МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений. 435

Общество Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели. 788

Футбол Экспресс на точный счёт от 16.05.2020 Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на точный счёт в поединках Бундеслиги из двух событий по линии букмекерской конторы Winline.

Происшествия Беременная школьница из Красноярского края рассказала об изнасиловании Беременная 13-летняя школьница из Красноярского края заявила, что стала жертвой изнасилования.

Общество Ермак ожидает, что в Калининградскую область поедут туристы-мизантропы Новый Калининград После снятия ограничений по коронавирусу спрос на туристические услуги и портрет туриста, приезжающего в Калининградскую область, серьёзно изменится. 2

Наука Ученые нашли способ уберечь «Крик» Мунка от разрушения Ученые выяснили, как спасти от гибели одну из самых известных картин двадцатого века – «Крик» Эдварда Мунка, пишет ТАСС.

Политика США анонсировали новые ограничения в отношении Huawei США продолжат вводить ограничения на экспорт американских технологий для китайской компании Huawei, заявил 15 мая госсекретарь Майк Помпео. 4

Политика Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении строительства 16 многофункциональных медцентров для оказания помощи заболевшим коронавирусом. 2

Общество «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге Торговые центры сообщили, что они ввели, по рекомендации местных властей и санстанции, целый комплекс мер дополнительной защиты от пандемии, который позволит посетителям не опасаться заражения коронавирусом. 300