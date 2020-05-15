с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить списание налогов за II квартал для малого бизнеса и НКО к 1 июня, пишет ТАСС. Кроме того, списание будет обеспечено для подлежающих начислению за II квартал налогов, авансовых платежей по налогам, кроме НДС.

Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО

Здоровье В ВОЗ призвали врачей отслеживать новый воспалительный синдром у детей Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал врачей обращать особое внимание на новый воспалительный синдром у детей, схожий с синдромом Кавасаки. 62

Общество В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом В Москве за сутки умер 71 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице. 328

Политика Глава МИД ДНР поставила Киеву ультиматум по Минским соглашениям Киеву придется вести прямой и честный диалог с Луганской и Донецкой народными республиками или признать свою неспособность выполнять Минские соглашения, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. 6

Гаджеты Xiaomi продемонстрировала возможности камеры Redmi Note 10 Pro На этой неделе смартфон уже появился в базе данных китайского регулятора TENAA, который подтвердил, что Redmi Note 10 Pro будет построен на основе однокристальной системы линейки Dimensity 800. 2

Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 4,2K

Политика Киев выберет представителей Донбасса для переговоров По словам главы офиса президента, украинская сторона представит группу делегатов Отдельных районов Донецкой и Луганской областей на следующем заседании Трехсторонней контактной группы. 1

Происшествия Во Франции арестован финансист геноцида в Руанде Париж, 16 мая 2020, 19:52 — REGNUM Власти Франции арестовали Фелисьена Кабугу, обвиняемого в финансировании геноцида 1994 года в Руанде, 16 мая сообщает Agence France-Press. 4

Футбол Кьеллини об уходе Конте из «Юве»: «Он выжал нас досуха. Пары эпизодов хватило, чтобы все развалилось» Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал об уходе Антонио Конте с поста главного тренера команды в июле 2014 года, спустя несколько дней после начала предсезонной подготовки.

Здоровье Академик рассказал, передается ли коронавирус новорожденным Основатель сети клиник «Мать и дитя», академик РАН Марк Курцер рассказал, может ли коронавирус передаться новорожденным. 2

Общество Более 1,6 тыс. российских военнослужащих заразились коронавирусом Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 15 мая в армии и военных учебных заведениях РФ составляет почти 3,3 тыс. человек, в том числе более 1,6 тыс. военнослужащих, говорится в опубликованном в субботу бюллетене Минобороны России. 260

Футбол Бундеслига возобновилась крупной победой «Боруссии» в рурском дерби Дортмундская «Боруссия» в рурском дерби в рамках 26-го тура чемпионата Германии по футболу разгромила «Шальке» из Гельзенкирхена со счетом 4:0. Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» при пустых трибунах.

Общество Число умерших от коронавируса в Москве превысило 1,5 тысячи В Москве умер еще 71 пациент с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее количество жертв заболевания в столице увеличилось с 1432 до 1503, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Политика Бывший сенатор от Удмуртии Шудегов умер от коронавируса Бывший член Совета Федерации РФ и депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Виктор Шудегов скончался в субботу в возрасте 67 лет от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает удмуртское региональное отделение партии.

Экономика В России резко сократился прирост сбережений граждан Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 724

Наука Разработан новый метод наблюдения за сейсмической активностью ледников Наиболее распространенным методом измерения сейсмической активности ледников является наблюдение при помощи спутников и сеисмометров.

Авто Chevrolet Niva переименован официально в Lada Niva По последним данным стало известно, что в базе Роспатента появилось ОТТС на внедорожник Niva, у которого в графе «бренд» появилось новое наименование — Lada. 161

Общество В Минфине США просят прекратить рассмотрение иска Дерипаски В суд округа Колумбия поступило прошение от управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о прекращении рассмотрения иска миллиардера Олега Дерипаски о снятии с него санкций. 4

Общество Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. 573

Политика США понадеялись на участие России в освоении ресурсов Луны Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) понадеялось, что Россия присоединится к проекту по добыче ресурсов на Луне. 75

Общество Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России. 2,6K