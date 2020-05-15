с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить списание налогов за II квартал для малого бизнеса и НКО к 1 июня, пишет ТАСС. Кроме того, списание будет обеспечено для подлежающих начислению за II квартал налогов, авансовых платежей по налогам, кроме НДС.

Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО

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