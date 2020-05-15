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Общественное телевидение РоссииПутин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить списание налогов за II квартал для малого бизнеса и НКО к 1 июня, пишет ТАСС. Кроме того, списание будет обеспечено для подлежающих начислению за II квартал налогов, авансовых платежей по налогам, кроме НДС.
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с чего всё началось
«Правительству Российской Федерации обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал 2020 года налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в том числе тех, срок уплаты которых должен быть продлен в соответствии с ранее данными поручениями», — говорится в поручении президента.ФАН15 мая в 15:35
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Путин поручил до июня списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал
Российская газета15 мая в 15:25
Кабмин одобрил списание налогов для малого и среднего бизнеса за II квартал
Народные новости15 мая в 04:47
Кабмин РФ согласовал поправки о списании налогов бизнесу за II квартал
Политика Сегодня15 мая в 05:14
Антон Шопин: «Отмена налоговых и страховых взносов для предприятий полностью оправдана»
Вологда Регион15 мая в 05:12
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