Экономика
Общественное телевидение РоссииПутин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить списание налогов за II квартал для малого бизнеса и НКО к 1 июня, пишет ТАСС. Кроме того, списание будет обеспечено для подлежающих начислению за II квартал налогов, авансовых платежей по налогам, кроме НДС.
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
Политика
Путин потребовал не задерживать дополнительные выплаты врачам
От чиновников президент потребовал разобраться с выплатами медикам, работающим с коронавирусными больными По мнению и требованию президента страны, решить вопрос о выплате дополнительных вознаграждений врачам, которые работают с коронавирусными пациентами, необходимо как можно быстрее.
КМВ Новости 10:24
Футбол
Для воронежского «Факела» нынешний сезон официально завершен
По итогам сезона два клуба покинут Премьер-лигу без стыковых матчей, а напрямую поднимутся в элиту два лучших по спортивным результатам коллектива ФНЛ - волгоградский «Ротор» и «Химки».
TV Губерния 07:58
Игры
В сеть «утекла» дата релиза Assassin’s Creed Valhalla
Вашингтон, 15 мая 2020, 21:50 — REGNUM В сеть «утекла» информация о том, огда может выйти новая игра Assassin's Creed Valhalla.
REGNUM 14:50
Космос
Астрономы находят регулярные ритмы у пульсирующих звезд
AstroNews.ru вчера в 19:44
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
В Москве за сутки умерли 74 человека с коронавирусом
За последние сутки от последствий коронавируса в Москве умерли 74 человек. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба.
РБК 16:29
Политика
США начали поставлять нефть в Белоруссию
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что США, в соответствии с договоренностями, начали поставку нефти в республику.
Инфорос 09:50
Общество
На Кубани судью лишили полномочий за нецензурный тост на видео
Российская газета 09:42
Армия и оружие
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
«Супер-пупер-ракета», появление которой ранее анонсировал президент США Дональд Трамп, представляет собой гиперзвуковую ракету AGM-183A, создаваемую в интересах американских военно-воздушных сил.
Lenta.ru 18:53
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
Единоборства
Конор Макгрегор поддержал семью Нурмагомедова
Очень опечален, услышав эту новость сегодня вечером.
Спорт-Экспресс 13 мая в 19:23
Космос
Новая комета SWAN максимально приблизилась к Земле
Новая комета, которая носит название SWAN, приблизилась на минимальное расстояние к Земле.
Известия 13 мая в 22:47
Политика
Трамп заявил, что вакцина от коронавируса может быть бесплатной
Вашингтон, 16 мая 2020, 00:49 — REGNUM Вакцина от нового коронавируса, которую разрабатывают американские специалисты, может распространяться в будящем бесплатно, заявил президент США Дональд Трамп 15 мая в ходе пресс-конференции.
REGNUM 17:49
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»
Ведь умная женщина не может быть некрасивой.
StarHit.ru 09:00
Общество
Лукашенко хочет «немецкой» цены на российский газ для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заговорил о необходимости снижения цены на поставки российского газа в Белоруссию.
Центр энергетической экспертизы вчера в 14:41
Здоровье
На месторождениях Иркутской области вводится карантин
В Иркутской области в связи с увеличением числа заразившихся коронавирусной инфекцией на двух месторождениях власти ввели карантин.
Наш Север вчера в 18:49
Наука
С помощью мозгового имплантата слепые смогут «видеть»
Участники исследования смогли «увидеть» очертания фигур благодаря сложным последовательностям электрических импульсов, посылаемых в их мозг.
Популярная механика 01:46
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru 16:01
Экономика
С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой
Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру вчера в 07:54
Здоровье
Сахалинские власти проверят, как выплачивают премии сотрудникам скорой помощи
Сахалинские власти проверят, как выплачивают премии сотрудникам скорой помощи.
ТИА Острова 12 мая в 22:42
Общество
Законопроект о дистанционном обучении внесен в Госдуму
Москва, 15 мая 2020, 15:32 — REGNUM Законопроект о дистанционном обучении внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Ильясом Умахановым и Лилией Гумеровой, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.
REGNUM 08:32
Гаджеты
Эксперт объяснил, на что обращать внимание при покупке дешевого смартфона
При покупке бюджетного смартфона не стоит соблазняться на неизвестные бренды – в противном случае есть риск, что новый аппарат не сможет подключаться к интернету и даже совершать звонки, а гарантийного ремонта не будет, рассказал агентству "Прайм" научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Виталий Красиков.
ПРАЙМ 19:03
Общество
В США зафиксировали более 200 случаев воспалительного синдрома у детей
Более 200 случаев возникновения у детей синдрома системного воспалительного ответа, предположительно связанного с COVID-19, наблюдаются по меньшей мере в 20 штатах США, передает ABC News со ссылкой на собственные подсчеты.
РИА Новости 18:01
Авто
Nissan может закрыть доступный бренд Datsun
Автоновости дня вчера в 05:10
Происшествия
В США разбился истребитель F-22
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде.
Коммерсантъ 15:40
Наука
Устойчивость умеренных лесов к потеплению связали с локальным микроклиматом
Локальные изменения микроклимата оказывают бо́льшее влияние на лесные экосистемы, чем глобальные макроклиматические процессы: они могут как сдерживать отклик сообществ и отдельных растительных видов на потепление, так и усугублять его в результате локальных нарушений местообитаний.
N+1 04:29
Авто
Renault снимет с продажи минивэн Renault Espace
Газета DAILY 14:52