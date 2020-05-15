Экономика
Общественное телевидение РоссииПутин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить списание налогов за II квартал для малого бизнеса и НКО к 1 июня, пишет ТАСС. Кроме того, списание будет обеспечено для подлежающих начислению за II квартал налогов, авансовых платежей по налогам, кроме НДС.
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Общество
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин дал новые поручение правительству и региональным властям в связи с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:27
Общество
В Черногории освободили епископа Иоанникия и других священников СПЦ
Как сообщало ИА REGNUM, полиция Черногории в ночь на 13 мая задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и других священников Сербской православной церкви на 72 часа за проведение собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского.
REGNUM 18:39
Шоу-бизнес
«Мой Дени»: возлюбленная сына Орбакайте сделала трогательное признание
Пара встречается около двух лет, Дени уже познакомил возлюбленную со своей семьей, в том числе, и со знаменитой бабушкой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Биатлон
Редкая мутация обнаружена в ДНК биатлониста Устюгова
Академик Александр Макаров сообщил Президенту России, что у олимпийского чемпиона по биатлону выявлены редкие мутации в ДНК, которые могли стать причиной повышенного уровня гемоглобина.
NewInform 07:26
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском 15:26
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
Общество
На Кубани судью лишили полномочий за нецензурный тост на видео
Российская газета 09:42
Технологии
Немезиса в ремейке Resident Evil 3 изменили для связи с Resident Evil 4
По словам разработчиков, изменения в умениях Немезиса реализовали для выстраивания более чёткой связи с Лас-Плагас в Resident Evil 4. Вдобавок разработчики хотели, чтобы Немезис и Мистер Икс в ремейках больше отличались друг от друга — Немезиса хотели сделать куда более серьёзным противником.
Игромания.ру 10:35
Технологии
Facebook приобрела сервис Giphy и интегрирует его в Instagram
Ранее Giphy уже сотрудничал с Facebook и Instagram: половина трафика сервиса приходилась именно на сервисы американской компании.
Live24 14:15
Происшествия
Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства
Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства 7 мая, суд арестовал его до 4 июля.
Ведомости 06:00
Экономика
Первые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника
Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили первые выплаты в 1 МРОТ на работника, заявил в ходе брифинга глава ФНС Даниил Егоров.
РИА Новости вчера в 04:51
Общество
В Приморье дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем
В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что в Приморье дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем.
Piter.tv 15:04
Кино
CBS выпустит новый сериал по «Звездному пути»
Газета.Ru 16:03
Экономика
Торги на бирже Нью-Йорка завершились незначительным ростом индексов
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились в пятницу незначительным ростом ключевых индексов.
ТАСС 17:12
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
Футбол
Бекхэм о Зидане в 2006-м: «На своей последней тренировке он поблагодарил меня за то, что я был его партнером»
Бывший полузащитник «Реала» Дэвид Бекхэм поделился воспоминаниями о последней клубной тренировке экс-хавбека Зинедина Зидана в 2006 году.
Sports.ru 18:03
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru вчера в 16:24
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 11:23
Космос
Планетарные орбиты TRAPPIST-1 не смещены
В прошлом предполагалось, что планетарные орбиты планет будут выровнены с вращением звезды, но в настоящее время существует много известных примеров систем экзопланет, где планетарные орбиты сильно смещены относительно вращения центральной звезды.
AstroNews.ru 07:08
Энергетика
Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
Политика
Участники митинга в Софии требуют отставки правительства Болгарии
На внеочередном заседании 13 мая правительства Болгарии в видеоформате было принято решение о введении в стране режима чрезвычайной эпидемиологической ситуации.
Политическая Экспертиза вчера в 08:43
Наука
Длинные ноги динозавров были нужны не для развития скорости
Подсчитав, сколько энергии тратит каждый динозавр, двигаясь со скоростью ходьбы, исследователи обнаружили, что среди самых крупных те, у кого ноги длиннее, нуждаются в меньшем количестве энергии, чтобы передвигаться.
Популярная механика вчера в 03:56
Игры
Bioware сообщила, что обновлённая версия Anthem появится нескоро
Городской портал Новый Нижний 15:00
Политика
США начали поставку нефти в Белоруссию
США, согласно договоренностям, начали поставку нефти в Белоруссию.
ТАСС 08:31