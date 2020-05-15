Экономика
Общественное телевидение РоссииПутин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить списание налогов за II квартал для малого бизнеса и НКО к 1 июня, пишет ТАСС. Кроме того, списание будет обеспечено для подлежающих начислению за II квартал налогов, авансовых платежей по налогам, кроме НДС.
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«Новые мутанты» от Disney выйдут в прокат 28 августа
Discover24 вчера в 04:28
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Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera 12:02
Общество
ВОЗ призвала изучить связь воспалительного синдрома у детей с COVID-19
Накануне СМИ со ссылкой на медиков сообщали, что в Париже зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки у детей, которая может быть связана с коронавирусом.
Известия 13:29
Общество
Мясников развеял слухи о занижении смертности от COVID-19 в России
"Похожая статистика наблюдается и в других странах, где смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост летальных случаев", — рассказал Мясников.
РИА Новости 20:55
Кино
Следующий проект Хаяо Миядзаки выйдет минимум через три года
Киноафиша России 07:19
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM 19:59
Спорт
WADA увеличило число допинговых дел российских спортсменов
Раскрыты еще четыре случая манипуляции данными – так количество дел в адрес российских спортсменов увеличилось до 61.
Деловое.ТВ 16:00
Здоровье
Онищенко рассказал о последствиях неправильной вакцинации от КОВИД
Бывший главный санитарный врач добавил, что пока не видит необходимости в тотальной вакцинации населения.
Невские Новости вчера в 21:56
Политика
В Белоруссии сообщили о начале поставок нефти из США
«С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь», — приводит его слова внешнеполитическое ведомство.
РБК 09:39
Общество
Швейцария смягчила пересечение границ с Австрией и ФРГ
Швейцарские власти заявили о смягчении ограничений на пересечение границ с Австрией и Германией, которые ввели на фоне пандемии коронавируса, говорится на сайте правительства европейской страны.
Аргументы и Факты 20:49
Политика
Венесуэла запросила обсуждения в СБ ООН ситуации с попыткой вторжения
Венесуэла попросила председателя Совета Безопасности ООН провести обсуждение в Совбезе ситуации с недавней попыткой вторжения на территорию Боливарианской Республики, следует из письма венесуэльского постпреда при ООН Самуэля Монкады.
РИА Новости 13 мая в 18:04
Политика
Меркель рассказала об атаке российских хакеров на бундестаг
В среду, 13 мая, стало известно, что Меркель прокомментировала атаку российских хакеров на бундестаг.
Piter.tv 13 мая в 14:24
Кино
В Сети появился тизер сериала «Водоворот»
NewInform 09:29
Происшествия
В Саратове раскрыто дело о взятке чиновника из сферы строительства
В Саратове завершено расследование уголовного дела о взятке. Подозреваемый – сотрудник областного «Управления капитального строительства».
Саратов 24 09:47
Авто
Tesla готовится обрушить цены на электрокары
Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
Car.ru 00:16
Футбол
Левандовски назвал топ-5 лучших нападающих в мировом футболе
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оценил игру форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, а также составил топ-5 лучших нападающих в мировом футболе.
Metaratings 02:52
Здоровье
Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы
Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
Новости Брянска вчера в 12:08
Армия и оружие
Американские военные опубликовали отчеты об инцидентах с НЛО
ВМС США обнародовали несколько отчетов, в которых пилоты рассказывают о встречах с НЛО — неопознанными летающими объектами, пишет New York Times.
РИА Новости 10:23
Политика
Глава «Роскосмоса» прокомментировал создание «супер-ракеты» в США
Российская газета 21:15
Театры
Скончался актер Анатолий Екадомов
Заслуженный работник культуры РФ Анатолий Екадомов скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Союз театральных деятелей РФ.
РЕН ТВ 12:02
Экономика
С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой
Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру вчера в 07:54
Здоровье
Число детей среди заболевших COVID-19 в России растет
Если раньше, отметила Руженцова, инфекцией заражались работавшие и отдыхавшие за границей россияне от 18 до 65 лет, то затем коронавирус распространился по стране – в семьях и коллективах.
Московский Комсомолец 21:30
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Армия и оружие
В Киеве признали Порошенко виновным в инциденте в Керченском проливе
Как напоминает "Пятый канал", инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре позапрошлого года, когда буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" нарушили морские границы и проигнорировали требование российских пограничников остановиться.
Утро.ru 06:02
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК 13:21
Общество
В Москве за сутки умерли 74 больных с коронавирусом
За сутки скончались 74 человека, отметили там. За день до этого в Москве умерли 68 пациентов с COVID-19.
Росбалт 16:33
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 17:31
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21