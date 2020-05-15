с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить списание налогов за II квартал для малого бизнеса и НКО к 1 июня, пишет ТАСС. Кроме того, списание будет обеспечено для подлежающих начислению за II квартал налогов, авансовых платежей по налогам, кроме НДС.

Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. 2,2K

Футбол «Фортуна» примет «Падерборн» в матче Бундеслиги Ранее ГЛАС сообщал о том, что сегодня «Боруссия» в Дортмунде примет «Шалкье-04», в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги.

Здоровье В Перми могут вновь ужесточить режим самоизоляции Как сообщает издание «КОМЕРСАНТЪ» со ссылкой на пресс-службу Пермского края, если количество новых случаев COVID-19 продолжит расти, власти региона будут вынуждены ужесточить режим самоизоляции. 124

Экономика Ростуризм попросил регионы поддержать отрасль Ростуризм направил главам всех регионов письма с просьбой выделить дополнительное финансирование на туристическую отрасль и предоставить ей льготы. 57

Хоккей Панарин признан лучшим российским хоккеистом в истории «Рейнджерс» Артемий Панарин пережел в "Рейнджерс" в прошлом году. Он подписал контракт с клубом на 7 лет.

Происшествия В Ставропольском крае в ДТП со скорой помощью погибли три человека В Ставропольском крае в результате столкновения мотоцикла и скорой помощи погибли три человека.

Общество На границе с Китаем устроили забастовку приморские дальнобойщики Дальнобойщики из России стоят в огромной очереди на границе с Китаем в Приморье и собираются устроить забастовку из-за отказа китайских пограничников их пропускать, рассказал в интервью РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов. 92

Политика Путин потребовал разобраться с выплатами медикам из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил о необходимости разобраться с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом. 51

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 мая Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 16 мая превысило 262,8 тыс. Всего в стране от COVID-19 умерли 2418 человек, выздоровели с начала эпидемии 58,2 тыс. человек. 2

Происшествия В Перми на карантин закрыты отделения еще двух медучреждений Два медицинских работника изолированы на дому на 14 дней под наблюдением врачей.С 13 мая выписку и прием пациентов прекратила часть хирургического отделения «Городской клинической больницы № 4». У одного сотрудника учреждения обнаружен коронавирус. 1

Общество Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19. 145