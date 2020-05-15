Коронавирус
КоммерсантъПутин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
«Правительству Российской Федерации обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал 2020 года налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в том числе тех, срок уплаты которых должен быть продлен в соответствии с ранее данными поручениями», — говорится в поручении президента.ФАН15 мая в 15:35
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Антон Шопин: «Отмена налоговых и страховых взносов для предприятий полностью оправдана»
Вологда Регион15 мая в 05:12
Путин поручил до июня списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал
Российская газета15 мая в 15:25
Кабмин РФ согласовал поправки о списании налогов бизнесу за II квартал
Политика Сегодня15 мая в 05:14
Кабмин одобрил списание налогов для малого и среднего бизнеса за II квартал
Народные новости15 мая в 04:47
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Общество
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По меньшей мере 116 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин и обстоятельств вспышки коронавируса нового типа, сообщает австралийский телеканал SBS News со ссылкой на главу МИД Австралии Марис Пейн.
РИА Новости 02:50
Общество
Рособрнадзор разъясняет порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки разъясняет порядок сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году.
Аргументы и Факты - Адыгея 15 мая в 09:50
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
Фигурное катание
Двукратный чемпион мира высказался о конфликте Тарасовой и Родниной
Двукратный чемпион мира в танцах на льду Андрей Миненков прокомментировал конфликт Татьяны Тарасовой и Ирины Родниной.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество
Названа единственная эффективная мера защиты от коронавируса
Названы эффективные способы защиты от коронавируса. Врачи напоминают несколько простых рекомендаций.
Первый Тульский 00:18
Технологии
Сибирскому отделению РАН исполнилось 63 года
Новосибирск, 18 мая 2020, 06:36 — REGNUM Сибирскому отделению Российской академии наук (СО РАН) сегодня, 18 мая, исполняется 63 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:36
Общество
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
Коммерсантъ 02:06
Авто
Новый Geely Atlas Pro обошёл в продажах Toyota RAV4
По данным портала "Новые автомобили", в апреле 2020-го самый популярный паркетник Geely разошелся тиражом в 17 тысяч экземпляров, опередив Toyota RAV4, результат которого составил только 16 тысяч экземпляров.
Новые автомобили 00:28
Здоровье
Повторно заболевших COVID-19 признали безопасными
Власти Южной Кореи с начала пандемии выявили 447 случаев, когда ранее излечившиеся пациенты вновь сдавали положительные тесты на эту инфекцию.
Взгляд.ру 00:30
Общество
В Ленобласти два ТЦ «Мега» закрылись после двух дней работы
Два торговых центра "Мега", открывшиеся под Санкт-Петербургом два дня назад, снова закрыли свои двери.
Life.ru вчера в 14:22
Общество
Воробьев объяснил, какие ограничения снимут в Подмосковье с 18 мая
Губернатор Московской области Андрей Воробьев разместил в своем профиле в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором написал, что с 18 мая в Подмосковье будет запущена работа промышленных предприятий, возобновится строительство.
Журналистская правда вчера в 10:35
Общество
Россию и Китай могут отстранить от строительства новой АЭС в Чехии
Правительство Чехии одобрило секретное соглашение, подразумевающее, что РФ и Китай должны быть полностью отстранены от участия в тендере на возведение энергетического блока атомной электростанции «Дукованы».
Evo-rus.com вчера в 12:52
Происшествия
В России продавали аппараты ИВЛ из 90-х по 700 тысяч рублей за штуку
В России продавали аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из 1990-х по 700 тысяч рублей за штуку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru вчера в 20:12
Происшествия
Фотограф из Уфы трагически погибла в Дубае
Фотограф из Уфы Юля Хабибуллина трагически погибла в Дубае 15 мая. Об этом в Facebook сообщили близкие девушки.
Аргументы и Факты - Уфа 00:10
Общество
Еще больше ямальских семей могут получать выплаты на детей
В соответствии с указом Президента ежемесячную выплату в размере 5000 рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до трёх лет, получат не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.
КП - Ямал 16 мая в 02:18
Шоу-бизнес
Архивное фото Аллегровой без парика и грима появилось в Сети
Аллегрова запечатлена без привычного парика и обильного макияжа. На фото она стоит рядом с Богдановичем, а также общей знакомой.
Народные новости вчера в 11:09
Кино
Комедийные фильмы станут самыми популярными после пандемии
После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
iReactor 02:55
Музыка
Конкурс «Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдёт в Роттердаме.
RT на русском 16 мая в 17:46
Армия и оружие
Турция завладела ЗРК С-125 и будет использовать их против России, Сирии и Ливии
Речь, по всей видимости, идёт о базовых вариантах ЗРК, дальность поражения целей которых составляет 16 километров, которые Анкара планирует использовать против России, Сирии и Ливии.
Avia.pro вчера в 23:34
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Здоровье
Среди новых пациентов с COVID-19 в Саратовской области есть 14 детей
Четырнадцать детей есть среди 121 нового зараженного коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число заболевших в регионе выросло до 1754 человек, сообщил в воскресенье областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:13
Общество
Еще 1 423 пациента вылечились от коронавируса в Москве
В столице еще 1 423 пациента вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москва 24 02:23
Технологии
«YouTube» отказался от разрешения 720p
Ролики с разрешением 720р больше не демонстрируются, как HD (High-Definition, высокая чёткость).
ГЛАС.RU 03:08
Общество
Эксперты Роскачества обнаружили в фасованных креветках мышьяк
Как подчеркнула заместитель руководителя департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции ФГБНУ «ВНИРО» Любовь Абрамова, содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека, если он не превышает допустимый уровень содержания.
REGNUM 02:37
Общество
В России запущено производство сверхточного теста на коронавирус
Массовое производство сверхточного теста на коронавирус запустила ульяновская компания «ТестГен» Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) «Роснано», 18 мая сообщает пресс-служба «Роснано».
ИА Красная Весна 03:12