Экономика

News.ruNews.ruПутин поручил списать налоги для НКО и малого бизнеса

Президент России Владимир Путин дал правительству новое поручение, в котором говорится о необходимости списания налогов за II квартал для малого бизнеса и НКО. Срок исполнения — до 1 июня 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать26
с чего всё началось
«Правительству Российской Федерации обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал 2020 года налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в том числе тех, срок уплаты которых должен быть продлен в соответствии с ранее данными поручениями», — говорится в поручении
 президента.
ФАНвчера в 15:35

Подробнее о событии

Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО

Общественное телевидение Россиивчера в 15:27

Кабмин РФ утвердил списание налогов малому и среднему бизнесу

Экономика сегоднявчера в 04:46

Путин поручил к 1 июня списать налоги за II квартал для малого бизнеса и НКО

ТАССвчера в 15:21

Кабмин РФ согласовал поправки о списании налогов бизнесу за II квартал

Политика Сегоднявчера в 05:14

Антон Шопин: «Отмена налоговых и страховых взносов для предприятий полностью оправдана»

Вологда Регионвчера в 05:12

Кабмин одобрил списание налогов для малого и среднего бизнеса за II квартал

Народные новостивчера в 04:47

Путин поручил до июня списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал

Российская газетавчера в 15:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 20:01, Ашберн
Гаджеты

Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов

Одна из основных причин низкого качества работы смартфона – недостаток памяти из-за слишком большого количества файлов и приложений, рассказал агентству "Прайм" директор департамента развития бизнес-рынка АО "Кселл" Петр Дзюба.
РИА Новости 19:23
Политика

Пушков напомнил послу США в Польше про угрозу «ядерной зимы»

Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере раскритиковал посла США в Польше Джоржетт Мосбахер за ее предложение разместить ядерное оружие и напомнил об угрозе ядерной зимы.
РИА Новости вчера в 19:23
196
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16:02
5K
Общество

В Иркутской области произведут перерасчет стимулирующих выплат медикам

Сотрудники медицинских учреждений в Иркутской области, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами, получат стимулирующие выплаты с учетом перерасчета до 18 мая, об этом на совещании в субботу сообщил врио губернатора Игорь Кобзев.
ТАСС 09:40
Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс 17:20
40
Общество

В Европарламенте сообщили о масштабной утечке данных

Информация о более чем тысяче сотрудников и членов Европарламента попала в открытый доступ, сообщает Politico.
Коммерсантъ 17:43
Кино

CBS выпустит новый сериал-приквел «Звёздного пути» со Споком и Пайком

CBS All Access заказал новый сериал во вселенной «Звёздного пути», который расскажет о приключениях капитана Пайка и Спока до того, как Кирк возглавил «Энтерпрайз».
Игромания.ру вчера в 11:08
6
Фигурное катание

Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru 08:54
2
Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
5,4K
Общество

В США предпочли не лечить постояльцев домов престарелых от COVID-19

Заниматься лечением пожилых постояльцев домов престарелых в США считают нецелесообразным, рассказал исполнительный директор Коалиции учреждений долгосрочного ухода за пожилыми людьми Ричард Моллот.
Известия 17:40
4
Политика

Лавров призвал восстановить памятник Коневу в Чехии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен.
RT на русском вчера в 06:42
193
Космос

Японский спутник с искусственными метеорами не смог ничего сделать

AstroNews.ru вчера в 15:36
Политика

Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России после комментария официального представителя МИД Марии Захаровой.
РИА Новости 16:24
191
Политика

Глава МИД ДНР поставила Киеву ультиматум по Минским соглашениям

Киеву придется вести прямой и честный диалог с Луганской и Донецкой народными республиками или признать свою неспособность выполнять Минские соглашения, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
ФАН 11:01
6
Политика

США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2

Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
REGNUM 16:04
727
Здоровье

Турция начнет принимать медицинских туристов из 31 страны

Турция начинает возобновлять свою экономику и ослабляет ограничения на распространения коронавируса.
Countryscanner 17:02
Политика

Украинская националистка увидела российскую угрозу в йогурте

Как рассказала националистка, ее дочь увидела в одном из магазинов творожный десерт "Машенька" и йогурт "Агуша".
РИА Новости 11:28
14
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
889
Политика

Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

REGNUM 01:24
6
Транспорт

Мост через Зею в Благовещенске могут закрыть в любой момент

При появлении минимальных рисков для жизни и здоровья граждан мост через реку Зея будет полностью закрыт для движения в любой момент, начиная с сегодняшнего дня, — сообщили в мэрии Благовещенска.
ИА Порт Амур 04:27
8
Шоу-бизнес

Максим Фадеев заявил, что больше не сотрудничает с артистами

Продюсер Максим Фадеев по видеосвязи в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале заявил, что больше не работает с артистами.
Газета.Ru 01:14
3
Кино

Скучно и банально: новый фильм с Томом Харди не понравился зрителям

Большинство из посмотревших новую криминальную драму отмечают, что несмотря на всю любовь к Харди, фильм нельзя назвать захватывающим, большую часть времени он просто скучный и не несет в себе глубокого смысла.
Телепрограмма вчера в 04:48
60
Общество

Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Чиновник пояснил, что при любой бесплатной раздаче возникает некий тёмный рынок, и это «не выход из положения».
Говорит Москва 06:00
161
Наука

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
1,1K
Гаджеты

Около одного миллиарда iPhone оказались под угрозой взлома

Как сообщает Forbes ссылаясь на специалистов, уязвимость смартфонов была обнаружена давно, но Apple за все время так и не выпустила обновление для устройств, в котором уязвимость закрывается.
Astera вчера в 11:11
1
Политика

Пуэрто-Рико на референдуме решит вопрос о вхождении в состав США

В ноябре 2012 года на референдуме, где определялось политическое устройство Пуэрто-Рико, вхождение в состав США поддержало 65% голосовавших, а 31% проголосовали за придание архипелагу статуса суверенного ассоциированного государства в союзе с США.
Коммерсантъ 19:29
Политика

Умер заразившийся коронавирусом бывший российский сенатор

Умер бывший член Совета Федерации и депутат Госдумы Виктор Шудегов.
Lenta.ru 16:41
57
Экономика

Эксперты: рост занятости может обеспечить жилищное строительство

Восстановление уровня занятости может обеспечить отложенный спрос на товары и услуги, а жилищное строительство и автомобильная промышленность – стать локомотивами развития экономики и "потащить" за собой занятость, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости вчера в 02:31
Здоровье

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
1,1K
Общество

Италия с 3 июня отменит карантин для прибывающих из стран ЕС

Италия восстановит режим свободного передвижения со странами ЕС с 3 июня, подтвердил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
РИА Новости 15:10
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное