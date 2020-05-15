с чего всё началось

Президент России Владимир Путин дал правительству новое поручение, в котором говорится о необходимости списания налогов за II квартал для малого бизнеса и НКО. Срок исполнения — до 1 июня 2020 года.

Путин поручил списать налоги для НКО и малого бизнеса

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