Экономика
News.ruПутин поручил списать налоги для НКО и малого бизнеса
Президент России Владимир Путин дал правительству новое поручение, в котором говорится о необходимости списания налогов за II квартал для малого бизнеса и НКО. Срок исполнения — до 1 июня 2020 года.
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«Правительству Российской Федерации обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал 2020 года налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в том числе тех, срок уплаты которых должен быть продлен в соответствии с ранее данными поручениями», — говорится в поручении президента.ФАНвчера в 15:35
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