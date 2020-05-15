Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПутин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать47
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил
 перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Коммерсантъ15 мая в 16:00

Подробнее о событии

Руководители НКО об освобождении от налогов: «Скорейшая реализация президентских инициатив нам очень нужна»

DVINA 2907:03

Штрафы - наше все

Труд14 мая в 17:01

Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России

Коммерсантъ15 мая в 16:00

Путин поручил к 1 июня списать налоги за II квартал для малого бизнеса и НКО

ТАСС15 мая в 15:29

Путин поручил до июня списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал

Российская газета15 мая в 15:25

Антон Шопин: «Отмена налоговых и страховых взносов для предприятий полностью оправдана»

Вологда Регион15 мая в 05:12

Пострадавшему малому бизнесу спишут налоги. Чем еще помогут?

ИА Клерк.Ру06:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Общество

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по транзитному трубопроводу «Сила Сибири-2» в Китай, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
Коммерсантъ 11:03
111
Экономика

Центробанк прогнозирует дальнейший рост годовой инфляции в России

По оценке регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в России по итогам 2020 года составит 3,8−4,8% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
REGNUM 13:59
Политика

Владимир Путин попросил мусульман отпраздновать Уразу-байрам дома

Президент России Владимир Путин попросил мусульман прислушаться к призывам муфтиев и отметить праздник Ураза-байрам дома.
Адыгея Сегодня 08:34
42
Религия

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
267
Происшествия

В Подмосковье мужчина нашел девятимесячного сына задушенным в кроватке

По данным следствия, 28-летний мужчина, вернувшись с работы, нашел своего сына в кроватке без признаков жизни.
Газета.Ru 12:41
5
Общество

Женщине-инвалиду в Москве аннулировали штраф за нарушение самоизоляции

«С обстоятельствами дела внимательно разобрались и штраф аннулировали, поскольку она не нарушала режим самоизоляции», — передает его слова «РИА Новости».
Известия 14:29
13
Политика

МИД Украины подготовил программу «деоккупации» Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что чиновники подготовили стратегию "деоккупации" Крымского полуострова, то есть его "возвращения" в состав Украины.
Газета.Ru 10:58
167
Происшествия

В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину

Мужчина, который устроил стрельбу из охолощённого оружия на улице Малышева в Москве, задержан.
RT на русском 14:24
26
Музыка

Конкурс «Евровидение-2021» состоится в Роттердаме

Организаторы «Евровидения» анонсировали проведение международного музыкального конкурса в нидерландском Роттердаме в 2021 году.
Известия 16 мая в 18:20
59
Общество

Попова заявила о нестабильной ситуации с коронавирусом в семи регионах

Москва, 18 мая 2020, 12:47 — REGNUM На сегодняшний день ситуация с коронавирусом не стабилизировалась максимум в семи российских регионах.
REGNUM 05:47
3
Происшествия

В России продавали аппараты ИВЛ из 90-х по 700 тысяч рублей за штуку

В России продавали аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из 1990-х по 700 тысяч рублей за штуку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru вчера в 20:12
41
Общество

Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
1,7K
Технологии

Операция Steel Wave в Rainbow Six Siege и что сейчас о ней известно

В официальном твиттере Rainbow Six Siege был тизер новой операции, которая получила название Steel Wave.
CyberSport.ru 16 мая в 13:02
Экономика

Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

РИА Новости 10:26
23
Шоу-бизнес

Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
65
Общество

Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ

Отца и тренера российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 12:49
3
Происшествия

В Костромской области нашли тело профессора из Москвы

Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
22
Энергетика

Цены на нефть побили месячный рекорд

Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
Lenta.ru вчера в 18:19
228
Авто

Названы самые продаваемые авто во время кризиса в РФ

Стали известны наиболее продаваемые авто в период кризиса в РФ. За первый месяц самоизоляции реализация транспорта показала резкий спад.
Дни24 16 мая в 09:00
2
Гаджеты

Эксперты сравнили Core i9-10900K и Ryzen 9 3900X

В результате эксперты с уверенностью заявили, что процессор Ryzen 9 3900X смог опередить Core i9-10900K на три часа или примерно на 15%.
Vevby.ru 12:01
Политика

Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией

Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
66
Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
1,8K
Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
165
Игры

Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
924
Авто

«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
246
Политика

На Украине хотят переименовать страну в Русь

Украинский адвокат Андрей Федур предложил создать новое государство, переименовав Украину в Русь.
Газета.Ru 06:48
419
Общество

Сын писателя Солженицына возглавил СУЭК

Сын писателя Александра Солженицына — Степан возглавил СУЭК. Об этом РБК рассказал источник, близкий к компании.
BFM.ru 12:48
215
Культура

«Пухляш» из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes

Алтайский танцор Дмитрий Красилов, известный общественности по роли «пухляша» из клипа «Uno» питерской группы Little Big, вошел в лонг-лист премии «30 до 30» журнала Forbes, говорится на сайте издания.
Live24 вчера в 02:44
108
Происшествия

Осужденный за угон сбежал на машине начальника колонии

Из исправительной колонии в Иркутской области сбежал заключенный, который был осужден за кражу и угон.
Взгляд.ру 14:36
Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
60
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное