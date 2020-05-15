с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 июня этого года списать налоги за второй квартал для малого бизнеса и НКО. Соответствующий пункт содержится в списке поручений, составленного по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Происшествия Под Костромой нашли тело пропавшего профессора из Москвы Тело столичного профессора, находившегося в розыске с ноября прошлого года, обнаружено в реке под Костромой с грудой камней в одежде, возбуждено дело об убийстве, сообщает облпрокуратура. 5

Происшествия На юго-востоке Москвы мужчина устроил стрельбу из окон дома На юго-востоке столицы мужчина открыл стрельбу из окна дома, передает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина. 1

Экономика В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 3,6K

Экономика Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки» Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах. 179

Общество Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина. 22

Происшествия Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе. 1

Футбол УЕФА перенес заседание исполкома с 27 мая на 17 июня Заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенесено с 27 мая на 17 июня.

Фигурное катание Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной. 1

Общество Снесенный кинотеатр «Соловей» оказался самым посещаемым в России Снесенный в декабре 2019 года киноцентр «Соловей» в столице оказался самым посещаемым кинотеатром России.

Экономика Правительство РФ утвердило отсрочку по налогам для арендодателей Правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним.

Происшествия СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью. 855

Происшествия Отец отсудил часть квартиры у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника Отец погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева получил через суд часть наследства, сообщила телеканалу НТВ мать Максима Юлия Карева. 3

Энергетика Цена нефти Brent поднялась до $33,85 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 4,15% - до $33,85 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:42 мск. 19

Здоровье Курский врач рассказал о том, как считают жертв коронавируса Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными. 9

Путешествия Стала известна дата открытия Турции для россиян Турция откроет границы для иностранных туристов, включая россиян, в среду, 20 мая, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). 358

Общество Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя. 374

Здоровье Врачи курской БСМП написали открытое письмо губернатору По словам начальника управления организации и развития медицинской помощи Евгения Гориводского, 19 мая в Курске откроются еще два таких стационара: на базе БСМП и бывшего корпуса онкодиспансера, расположенного неподалеку. 10