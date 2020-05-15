Коронавирус
TatCenterПутин поручил списать налоги малому бизнесу и НКО
Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 июня этого года списать налоги за второй квартал для малого бизнеса и НКО. Соответствующий пункт содержится в списке поручений, составленного по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
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с чего всё началось
В пятницу пресс-служба президента опубликовала перечень порученийглавы государства, которые он утвердил по итогам совещания по вопросам, связанным с санитарно-эпидемиологической обстановкой в России, состоявшегося 11 мая 2020 года.ТВ Центр15 мая в 14:52
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Путин поручил до июня списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал
Российская газета15 мая в 15:25
Антон Шопин: «Отмена налоговых и страховых взносов для предприятий полностью оправдана»
Вологда Регион15 мая в 05:12
Кабмин одобрил списание налогов для малого и среднего бизнеса за II квартал
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