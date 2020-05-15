с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 июня этого года списать налоги за второй квартал для малого бизнеса и НКО. Соответствующий пункт содержится в списке поручений, составленного по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 1,1K

Общество Анонсирован запуск вакцины от коронавируса в России Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу летних месяцев, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на канале "Россия 1". 3K

Игры В Epic Games Store опять началась распродажа игр В след за бесплатной раздачей игры GTA 5 магазин Epic Games решил ещё больше порадовать игроков, запустив очередную распродажу со скидками до 75%. 910

Политика Помпео рассказал о помощи России со стороны США Трамп, напомнил Помпео, в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным предложил Москве помощь в виде оборудования для тестирования коронавируса и аппаратов ИВЛ. 10

Общество Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. 167

Происшествия В Канаде разбился военный самолет В провинции Британская Колумбия на западе Канады разбился самолет пилотажной группы ВВС страны. 18

Здоровье Коронавирус распространился в 24 районах Иркутской области Коронавирусная инфекция распространилась в 24 районах Иркутской области.

Политика На Украине испугались «энергетической экспансии» России Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков считает, что Россия пытается захватить энергорынок Украины при помощи дешевого электричества. 2

Общество Годовые оценки выставили школьникам Москвы Московским школьникам проставили годовые оценки, до конца месяца они могут продолжить учиться по собственному желанию, сообщается на официальном сайте мэра столицы. 7

Происшествия Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев Ранее судимый житель Петропавловска-Камчатского получил два года лишения свободы условно за призывы к насилию и убийству сотрудников Росгвардии. 148