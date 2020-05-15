с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 июня этого года списать налоги за второй квартал для малого бизнеса и НКО. Соответствующий пункт содержится в списке поручений, составленного по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Общество В РФ за сутки выявлено менее 9000 случаев заболевания COVID-19 В России зафиксировано 8926 новых случаев заражения коронавирусом за сутки в 81 регионе. Эти данные приводит оперативный штаб.

Армия и оружие В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре» Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь». 1K

Общество Во многих регионах РФ могут ужесточить условия продажи алкоголя Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в России начал действовать федеральный закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в жилых домах и имеющих площадь зала не более 20 кв. м. 40

Экономика «Ъ»: Росатом может задержать ввод второго блока Ленинградской АЭС-2 Госкорпорация "Росатом" может на два месяца задержать ввод в эксплуатацию строящегося второго блока Ленинградской АЭС-2 из-за ограничений, введенных в России для сдерживания распространения коронавируса.

Общество Оператор «Северного потока-2» обжалует решение Германии Nord Stream 2 AG считает, что решение Германии отклонить заявку об освобождении участка газопровода «Северный поток-2» от правил газовой директивы ЕС показывает дискриминационное действие документа. 2K

Футбол Дмитрий Тарасов возобновил тренировки с «Рубином» Напомним, Дмитрий Тарасов заключил контракт с «Рубином» в начале года, но так и не смог полноценно выступать за команду из-за травмы ноги.

Фигурное катание Загитова рассказала, как отпразднует совершеннолетие Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась планами на свой день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет.

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 1,8K

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Политика США направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом Россия столкнулась с серьёзными трудностями при борьбе против коронавируса COVID-19, и США рады помочь, направив аппараты ИВЛ и оборудование для тестирования на наличие инфекции, заявил глава американского госдепа Майк Помпео. 29

Общество В Ростовской области продолжают действовать ограничения Губернатор Ростовской области Василий Голубев пока не отменил действующие в регионе ограничения на работу ряда бытовых услуг, магазинов непродовольственных товаров, а также на занятия физической культурой. 246

Футбол Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут «Локомотив» Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о предстоящем уходе из команды ряда игроков.

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Общество В Татарстане открываются фитнес-центры и музеи С 18 мая в Татарстане начнут работать музеи, фитнес-центры и плавательные бассейны. Об этом говорится в постановлении Кабмина РТ. 22

Общество Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики. 770

Театры Большой театр пересмотрит план премьер Большой театр пересмотрит план премьер на следующие сезоны и перенесет все спектакли. Причина – эпидемия коронавируса.

Культура Эд Ширан попал в десятку самых богатых молодых жителей Великобритании Британский музыкант Эд Ширан и актер Дэниел Рэдклифф попали в десятку самых богатых молодых жителей Великобритании (по версии издания Sunday Times). 1