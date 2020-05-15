с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 июня этого года списать налоги за второй квартал для малого бизнеса и НКО. Соответствующий пункт содержится в списке поручений, составленного по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Технологии Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя. 88

Происшествия СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн» Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 6,2K

Общество Россиянам предсказали аномально холодную погоду На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. 1,2K

Общество В Якутии усилят работу по устранению кадрового дисбаланса В Якутии будет усилена работа по подготовке кадров в отраслях медицины, строительства и дорожного хозяйства.

Общество Главврача больницы в Армавире уволят после жалоб врачей Главного врача больницы в Армавире уволят из-за нарушений с выплатами медикам за работу с пациентами с коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края. 989

Экономика Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы. 38

Общество Плюс 71: новые случаи COVID-19 выявили в Приморье За минувшие сутки ещё 71 человек заболел COVID-19 в Приморье, сообщает ИА DEITA. RU со ссылкой на оперативный штаб региона.

Общество Названы профессии, которые смогут работать удаленно после самоизоляции Удаленный формат работы для ряда профессий сможет применяться и после выхода из самоизоляции из-за пандемии коронвируса.

Общество В Москве за сутки умерло рекордное число заразившихся коронавирусом В Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в городе выросло до 1580.

Биатлон Драчев разослал в регионы письма с критикой правления СБР Руководитель Союза биатлонистов России Владимир Драчев отправил во все региональные федерации письма, где подверг критике решения, принятые на последних заседаниях правления СБР.

Экономика Чуркин назвал Забайкалье сухопутным островом сокровищ Заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин, комментируя работу региона с резидентами ТОР (территории опережающего развития — ред.), заявил, что Забайкалье — это сухопутный остров сокровищ, сообщается 18 мая на официальном портале региона.

Здоровье Две тысячи пациентов находятся на кислородной поддержке в Подмосковье В больницах Подмосковья на кислородной поддержке находятся две тысячи пациентов.