Коронавирус
TatCenterПутин поручил списать налоги малому бизнесу и НКО
Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 июня этого года списать налоги за второй квартал для малого бизнеса и НКО. Соответствующий пункт содержится в списке поручений, составленного по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
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с чего всё началось
«Правительству Российской Федерации обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал 2020 года налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в том числе тех, срок уплаты которых должен быть продлен в соответствии с ранее данными поручениями», — говорится в поручении президента.ФАН15 мая в 15:35
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Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО
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«Возьмите еще кредит, залезьте в еще большие долги»: тюменские предприниматели о ситуации с бизнесом
Новости Тюмени 72.ru13 мая в 22:05
Путин поручил до июня списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал
Российская газета15 мая в 15:25
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ГТРК Иртыш 15 мая в 05:18
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В Лос-Анджелесе около 10 пожарных пострадали при пожаре
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