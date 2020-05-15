с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 июня этого года списать налоги за второй квартал для малого бизнеса и НКО. Соответствующий пункт содержится в списке поручений, составленного по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Гаджеты Россиянам дали советы по повышению качества работы смартфонов Одной из основных причин низкого качества работы смартфона является недостаток памяти на устройстве из-за загруженности приложениями и файлами. 7

Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 5,2K

Политика В Раде сообщили о смене стратегии Зеленского по Донбассу Депутат пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию в отношении решения конфликта в Донбассе и не пойдет по пути своего предшественника Петра Порошенко. 109

Шоу-бизнес Астролог Василиса Володина раскрыла причину развода Эмина Агаларова Астролог Василиса Володина высказалась по поводу развода певца Эмина Агаларова и его некогда любимой жены Алены Гавриловой. 7

Политика В Киеве решили вести переговоры со своими представителями Донбасса Киев представит группу своих кандидатов от неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей на следующей встрече контактной группы по Донбассу в виде видеоконференции, заявил в субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак, добавив, что согласовывать минские договоренности с представителями ДНР и ЛНР украинская сторона не намерена. 1

Музыка «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы. 58

Здоровье Врачи омских клиник круглосуточно борются за жизни людей В полной амуниции врач выходит на смену – в корпус, где лежат больные коронавирусом.

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 820