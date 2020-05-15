Экономика
TatCenterПутин поручил списать налоги малому бизнесу и НКО
Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 июня этого года списать налоги за второй квартал для малого бизнеса и НКО. Соответствующий пункт содержится в списке поручений, составленного по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Читать в источнике
Оценить67
с чего всё началось
«Правительству Российской Федерации обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал 2020 года налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в том числе тех, срок уплаты которых должен быть продлен в соответствии с ранее данными поручениями», — говорится в поручении президента.ФАНвчера в 15:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО
Общественное телевидение Россиивчера в 15:27
Путин поручил до июня списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал
Российская газетавчера в 15:25
Кабмин одобрил списание налогов для малого и среднего бизнеса за II квартал
Народные новостивчера в 04:47
Антон Шопин: «Отмена налоговых и страховых взносов для предприятий полностью оправдана»
Вологда Регионвчера в 05:12
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 08:49, Ашберн
Общество
Премьер-министра Новой Зеландии не пустили в кафе из-за новых правил
Ардерн попыталась зайти в Olive, но ей отказали, потому что оно переполнено, — написал пользователь Twitter.
News.ru 07:53
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Игры
В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia
Игромания.ру 13 мая в 16:24
Здоровье
38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 03:21
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия 14 мая в 12:46
Общество
Росгвардия с аэростата ищет нарушителей самоизоляции в Подмосковье
В Подмосковье сотрудники Росгвардии использовали высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата для отслеживания случаев нарушения режима самоизоляции.
НТВ 07:31
Общество
В Минтрансе назвали возможные сроки возобновления полетов за границу
Глава Министерства транспорта Евгений Дитрих выразил надежду на возобновление международного авиасообщения летом.
РБК 08:29
Общество
Предприниматель Евгений Чичваркин переболел коронавирусом
Российский предприниматель, сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгений Чичваркин переболел коронавирусом.
Ведомости 05:49
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
Что касается заявления российского сенатора Владимира Джабарова о возможном отделении от Украины нескольких ее частей, то ранее в комментарии ФАН координатор движения "Донбасс за Евразийский союз" Антон Бредихин отметил, что это мнение отражает чаяния граждан перечисленных Джабаровым украинских регионов, население которых понимает, что им нужна другая система госуправления.
Газета.Ru 08:38
Здоровье
«Через месяц мы вернемся к нормальной жизни», заявил Мясников
Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что через месяц россияне смогут вернуться к нормальной жизни.
LentaChel.ru 07:39
Происшествия
В Новосибирской области СКР выясняет причины невыплат доплат медикам
Следственные органы СКР в Новосибирской области начали доследственные проверки по сообщениям СМИ о том, что работники скорой помощи в Новосибирске и Искитиме так и не получили обещанные доплаты за работу в период пандемии коронавирусной инфекции.
Байкал24 08:15
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
Наука
Создан алгоритм, способный предсказать лучшие материалы из бесконечного множества возможных соединений
Naked Science 14 мая в 06:09
Происшествия
В Москве метрополитен, роддома и больницы получили угрозы минирования
Все станции метрополитена, родильные дома и инфекционные больницы Москвы получили анонимные сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 07:35
Футбол
Кьеллини назвал мастерским прием Рамоса против Салаха в финале ЛЧ-2018
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о своем мнении об игроке «Реала» и сборной Испании Серхио Рамосе.
ProstoProSport 05:40
Общество
Россиян предупредили о риске передачи коронавируса через чипсы
В МЧС России выпустили рекомендацию, в которой говорится об опасности заражения коронавирусной инфекцией через упаковку чипсов.
Газета.Ru 01:16
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета 14 мая в 22:07
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
Общество
Власти Москвы рассказали о сроках ограничений из-за коронавируса
До 21-22 мая рано говорить о новом смягчении ограничений в связи с коронавирусом в Москве, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
РИА Новости 06:04
Политика
В США назвали «слабость Путина» в вопросе войны в Донбассе
Стратегия России по вопросу войны в Донбассе не будет иметь эффективность, потому что не учитывает изменения в украинском обществе.
Lenta.ru 07:21
Спорт
Губерниев извинился перед Устюговым
Откликнулся только Дмитрий Губерниев, который комментирует биатлон на «Матч ТВ».
Спорт день за днем вчера в 05:48
Общество
В Астрахани отменили пропуска и разрешили работать парикмахерским
В Астрахани состоялось очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в регионе, на котором было принято решение о введении первого этапа постепенного снятия ограничительных мер.
Южная Волна 05:28
Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
«Локомотив» объявил об отставке с поста главного тренера Юрия Семина.
Vprognoze.ru 14 мая в 11:38
Спорт
Врач ПБК ЦСКА Абжелилов скончался от коронавируса
Врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов умер от коронавируса в возрасте 44 лет.
RT на русском 07:02
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса признаком развития рака
По словам главного онколога Министерства здравоохранения России, академика РАН Андрея Каприна, потеря веса является распространенным признаком развития рака.
Невские Новости вчера в 23:21