с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 июня этого года списать налоги за второй квартал для малого бизнеса и НКО. Соответствующий пункт содержится в списке поручений, составленного по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Здоровье 38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция. 228

Общество Росгвардия с аэростата ищет нарушителей самоизоляции в Подмосковье В Подмосковье сотрудники Росгвардии использовали высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата для отслеживания случаев нарушения режима самоизоляции. 29

Общество Предприниматель Евгений Чичваркин переболел коронавирусом Российский предприниматель, сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгений Чичваркин переболел коронавирусом. 3

Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов Что касается заявления российского сенатора Владимира Джабарова о возможном отделении от Украины нескольких ее частей, то ранее в комментарии ФАН координатор движения "Донбасс за Евразийский союз" Антон Бредихин отметил, что это мнение отражает чаяния граждан перечисленных Джабаровым украинских регионов, население которых понимает, что им нужна другая система госуправления. 638

Происшествия В Новосибирской области СКР выясняет причины невыплат доплат медикам Следственные органы СКР в Новосибирской области начали доследственные проверки по сообщениям СМИ о том, что работники скорой помощи в Новосибирске и Искитиме так и не получили обещанные доплаты за работу в период пандемии коронавирусной инфекции. 12

Игры В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями. 862

Происшествия В Москве метрополитен, роддома и больницы получили угрозы минирования Все станции метрополитена, родильные дома и инфекционные больницы Москвы получили анонимные сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. 18

Футбол Кьеллини назвал мастерским прием Рамоса против Салаха в финале ЛЧ-2018 Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о своем мнении об игроке «Реала» и сборной Испании Серхио Рамосе.

Политика Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире. 384

Политика В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу "Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу. 168

Общество Власти Москвы рассказали о сроках ограничений из-за коронавируса До 21-22 мая рано говорить о новом смягчении ограничений в связи с коронавирусом в Москве, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы". 340

Политика В США назвали «слабость Путина» в вопросе войны в Донбассе Стратегия России по вопросу войны в Донбассе не будет иметь эффективность, потому что не учитывает изменения в украинском обществе.

Спорт Губерниев извинился перед Устюговым Откликнулся только Дмитрий Губерниев, который комментирует биатлон на «Матч ТВ».

Общество В Астрахани отменили пропуска и разрешили работать парикмахерским В Астрахани состоялось очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в регионе, на котором было принято решение о введении первого этапа постепенного снятия ограничительных мер. 14